GALATASARAY HABERİ: Aslan kıvılcımı çaktı! Domenec Torrent'ten flaş uyarı... (GS spor haberi)

Tarihinin en kötü sezonunu geçiren Galatasaray, ligde Göztepe galibiyetiyle yeni bir sayfa açtı. İzmir'de Nelsson'un golüyle öne geçse de oyundan düşmekten kurtulamayan Cimbom, skor üstünlüğünü de koruyamadı. Ancak son dakikalarda sahne alan ve takımı ateşleyen Bafe Gomis kazanılan iki penaltı atışını da ağlara bırakınca çok kritik bir galibiyet geldi. Sahadan 3-2'lik zaferle ayrılan Galatasaray, 6 hafta sonra mutlu sona ulaştı. 2022 yılında ilk galibiyet gelirken Domenec Torrrent de ilk kez 3 puan sevinci yaşadı. Bu sonuçla Aslan, düşme hattıyla arasındaki puan farkını da 6'ya çıkardı.



REHAVETE KAPILMAYIN



Bu durum herkesin moralini yerine getirirken İspanyol çalıştırıcı, karşılaşma sonrasında oyuncularını ortaya koydukları mücadele nedeniyle özel olarak kutladı. Göztepe karşısında önemli hatalar yaptıklarını ve bunları düzeltmeleri gerektiğini ifade eden Domenec Torrent, "Her şey yeni başlıyor. Önümüzde 3 kritik maç daha var" diyerek fikstürün zorluğuna da işaret etti. Galatasaray 27. Haftada son dönemde sıkça karşı karşıya geldiği Çaykur Rize'yi konuk edecek. Konya deplasmanının ardından da Nef Stadı'nda Beşiktaş'la karşı karşıya gelecek. Torrent, "Rehavete kapılmadan yolumuza devam etmemiz gerekiyor" diye konuştu.



42 DAKİKA OYNANDI



Galatasaray, Göztepe karşısında yıllarca unutulmayacak bir galibiyet alırken 3-2 biten maç boyunca gerilim bir an olsun düşmedi. İki takım da psikolojik üstünlüğü kaptırmamak için büyük çaba harcadı. Oyuncular sık sık karşı karşıya geldi. Uzatmalarla birlikte ilk yarıda 48, ikinci yarıda 57 dakika toplamda 115 dakika oynanan maçta top tartışmalar nedeniyle sadece 42 dakika 35 saniye oyunda kaldı. Bu sezon Süper Lig'de topun en az süre oyunda kaldığı maç oldu.



TAYLAN VE ÖMER'E ÖFKE SELİ



Galatasaraylılar Göztepe maçın sonunda belki mutluydu ama öncesi Taylan ve Ömer'e büyük öfke vardı. İki oyuncu, elle oynayarak penaltıya sebebiyet vermeleri nedeniyle sosyal medyada yerden yere vuruldu. Domenec Torrent'in iki futbolcuyu uyaracağı hatta kulübeye çekeceği ifade ediliyor.



İKİ FARKLI ASLAN



Galatasaray, Göztepe'yi son anlarda bulduğu iki penaltı golüyle 3-2 mağlup ederken ilk 75 dakikadaki kötü futbol da akıllarda kaldı. Nelsson'un attığı golden sonra İzmir ekibini seyretmeye başlayan ve son 15 dakika müthiş bir direnç gösteren sarı-kırmızılı ekibin değişen futbolu rakamlara da net bir şekilde yansıdı. 75 dakika sadece 140 başarılı pas yapan Cimbom, 15 dakikaya 46 tane sığdırdı. 2 olan isabetli şut sayısı 4'e çıktı. Net pozisyon sayısı ilk 75 dakika 1'de kalırken son 15 dakika 3 tane daha eklendi.



PENALTISI BOL MAÇ



Büyük heyecana sahne olan Göztepe-Galatasaray maçı, bu sezon Süper Lig'de en fazla penaltı kullanılan karşılaşma oldu. Hakem Arda Kardeşler 4 kez penaltı noktasını gösterdi. Hepsini VAR'daki Mete Kalkavan'ın uyarısıyla çalması da dikkat çekiciydi.