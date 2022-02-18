Galatasaray'da yeni dönem!

Sahada ve mali anlamda sıkıntılı günler geçiren Galatasaray'da Başkan Burak Elmas'tan yeni hamleler gelmeye devam ediyor. Fatih Terim'in ayrılığının ardından yeni bir yapılanma için kolları sıvayan ve öncelikle Domenec Torrent'i takımın başına getiren Elmas, sarı-kırmızılı kulüpte son dönemde pek de gerek görülmeyen, iki koltuğu daha kullanıma açtı. Luis Campos'u kişisel danışmanı yapan Elmas, sportif direktörlük görevine de Pasquale Sensibile'yi getirdi. Campos'un önerisi ve isteğiyle İtalyan direktörle anlaşılırken dün resmi açıklama Başkan Yardımcısı Özgür Kalelioğlu'ndan geldi.

KÜÇÜLMÜYORUZ

Kulübün internet sitesinden açıklamada bulunan Kalelioğlu, "Sensibile'nin camiamıza katılması, sadece Galatasaray'ımızı değil aynı zamanda Türk futbolunu, içinde bulunduğu finansal çıkmazdan kurtaracak yeni bir yaklaşımın adımları olarak görülmelidir" dedi. Yeni dönemde Galatasaray'ı gerçek anlamda yıldız fabrikasına dönüştürmek istediklerini kaydeden Özgür Kalelioğlu şöyle devam etti: Bir yandan sportif başarıyı kovalarken bir yandan da elimizdeki oyuncularımızı satarak Galatasaray'ın finansal sürdürülebilirliğini garanti altına almak istiyoruz. Bu model kesinlikle bir küçülme değildir.

LİNKEDIN'DEN KENDİNİ ANLATTI

Aslan'ın yeni sportif direktörü Pasquale Sensibile, sosyal iş ağı LinkedIn'deki adresinde kendisini şu şekilde tanımladı: Detaylara dikkat etmeyi seven biriyim. İş planlamasına çok inanıyorum. Doğal bir duygusal empatim var. Kişilerarası ilişkilere çok dikkat ediyorum. Davranışın fark yarattığına inanıyorum ve profesyonel kariyerim boyunca buna her zaman yüksek öncelik verdim.

40 OYUNCU ÖNERDİ

GALATASARAY'ın kaybedecek bir dakikası bile olmadığını belirten başkan yardımcısı Özgür Kalelioğlu, çalışmalara başladıklarını kaydetti. Kalelioğlu, "Campos, Sensibile ve scout departmanımızın bizlere önerdiği 40'a yakın oyuncunun 12'siyle bugüne kadar ön temaslarımızı gerçekleştirdik. Görüşmelerimize de devam ediyoruz" ifadesini kullandı.

6 MİLYON TL KAZANACAK

Cimbom'un yeni sportif direktörü Pasquale Sensibile daha önce Novara, Sampdoria, Mantova, Trapani ve Alessandria takımlarında sportif direktör, Roma'da ise scout olarak görev yapmıştı. 50 yaşındaki İtalyan direktör, Galatasaray'dan yıllık 6.2 milyon TL (400 bin euro) alacak. Ayrıca birlikte getirdiği scout şefi de yıllık 928 bin TL (60 bin euro) kazanacak.

SPORTİF DİREKTÖR NE GÖREV YAPAR?

Sportif Direktör; Yönetim Kurulu ile Teknik Direktör arasında köprü vazifesi kurarak, kulübün futbol organizasyonunu yönetmekle sorumlu kişidir. Teknik Kadro, İdari Kadro, Sağlık Ekibi, Medya Departmanı, Scouting Departmanı ve Futbol Akademisi yine bu pozisyonun yönetmekle sorumlu olduğu başlıca departmanlardır.