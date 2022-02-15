GALATASARAY HABERLERİ - Ümit Karan'dan çarpıcı Torrent sözleri! "Futbolcular isyan etmeli"

"DOMENEC TORRENT YETERLİ DEĞİL"

"Domenec Torrent'in Galatasaray'da şu an gösterdiği performans yeterli değil. Üzerindeki baskıyı kırmak için acil bir galibiyete ihtiyacı var. Torrent şu ana kadar büyük organizasyonların içinde ikinci adam olarak da olsa yer almış bir hoca ancak biz kenardaki coşkuyu sahaya yansıtan hocalarla çalışmaya alışkınız. Onun da bu coşkuşu kulübede yansıtması gerekiyor. Futbolcuları ve taraftarı ateşlemesi şart"

"GALATASARAY ÇİFT FORVET OYNAMALI"

"Galatasaray'ın gol yollarında büyük sıkıntı çektiği bir gerçek. Bence artık Galatasaray'ın çift forvete dönmesi gerekiyor. 4-1-4-1 olur ya da 4-4-2 fark etmez... Gomis'in Kayserispor karşısında ileride ne kadar yalnız kaldığını gördük. Tüm takım Gomis'e endeksli bir oyun oynadı. O yüzden çift forvetli sistem daha iyi olacaktır."