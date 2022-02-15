Haberler Galatasaray GALATASARAY HABERLERİ - Ümit Karan'dan çarpıcı Torrent sözleri! "Futbolcular isyan etmeli"

GALATASARAY HABERLERİ - Ümit Karan'dan çarpıcı Torrent sözleri! "Futbolcular isyan etmeli"

Spor haberi... Galatasaray'da uzun yıllar fotma giymiş, kulübün efsane isimlerinden Ümit Karan, son dönemde pek kötü bir tablo çizen ve ligde ilk 25 haftada yalnızca 29 puan toplayabilen Sarı-Kırmızılı kulübün gündemini değerlendirdi. Özellikle yeni teknik direktör Domenec Torrent'e parantez açan Karan, "Performansı yeterli değil" yorumunda bulunurken, "Futbolcular isyan bayrağını açmalı" ifadelerini kullandı. İşte o sözler... (GS haberi)

Galatasaray Haberleri Giriş Tarihi: 15 Şubat 2022 Salı 13:24 Güncelleme Tarihi: 15 Şubat 2022 Salı 13:24
GALATASARAY HABERLERİ - Ümit Karan'dan çarpıcı Torrent sözleri! "Futbolcular isyan etmeli"

Süper Lig'de tarihinin en kötü günlerini geçiren Galatasaray'ın unutulmaz golcülerinden Ümit Karan kulüpteki son durumu değerlendirdi.

GALATASARAY HABERLERİ - Ümit Karan'dan çarpıcı Torrent sözleri! "Futbolcular isyan etmeli"

Takvim.com.tr'ye konuşan Karan, Galatasaray'ın sahada aldığı kötü sonuçların yanı sıra psikoljik olarak da kötü bir süreçten geçtiğini ifade etti. İşte Ümit Karan'ın o sözleri:

GALATASARAY HABERLERİ - Ümit Karan'dan çarpıcı Torrent sözleri! "Futbolcular isyan etmeli"

"FUTBOLCULAR FORMANIN AĞIRLIĞINI BİLMELİ"
Galatasaray hiç alışık olmadığı şekilde çok kötü bir sezon geçiriyor. Umarım takım bir çıkış yakalar. Oyuncular çok tedirgin. Sanki ayaklarına beton bağlamışlar. Psikolojik olarak takımın ayağa kalkması gerekiyor. Galatasaraylı oyuncuların da formanın, takımın büyüklüğünü bilmesi lazım. Galatasaray'da artık futbolcuların bayrağı eline alması ve isyan etmesi gerekiyor. Mevcut duruma tepki vermek şart"

GALATASARAY HABERLERİ - Ümit Karan'dan çarpıcı Torrent sözleri! "Futbolcular isyan etmeli"

"DOMENEC TORRENT YETERLİ DEĞİL"
"Domenec Torrent'in Galatasaray'da şu an gösterdiği performans yeterli değil. Üzerindeki baskıyı kırmak için acil bir galibiyete ihtiyacı var. Torrent şu ana kadar büyük organizasyonların içinde ikinci adam olarak da olsa yer almış bir hoca ancak biz kenardaki coşkuyu sahaya yansıtan hocalarla çalışmaya alışkınız. Onun da bu coşkuşu kulübede yansıtması gerekiyor. Futbolcuları ve taraftarı ateşlemesi şart"

GALATASARAY HABERLERİ - Ümit Karan'dan çarpıcı Torrent sözleri! "Futbolcular isyan etmeli"

"GALATASARAY ÇİFT FORVET OYNAMALI"
"Galatasaray'ın gol yollarında büyük sıkıntı çektiği bir gerçek. Bence artık Galatasaray'ın çift forvete dönmesi gerekiyor. 4-1-4-1 olur ya da 4-4-2 fark etmez... Gomis'in Kayserispor karşısında ileride ne kadar yalnız kaldığını gördük. Tüm takım Gomis'e endeksli bir oyun oynadı. O yüzden çift forvetli sistem daha iyi olacaktır."

GALATASARAY HABERLERİ - Ümit Karan'dan çarpıcı Torrent sözleri! "Futbolcular isyan etmeli"

"PLANLAMA HATASI SONUÇLARDAN BELLİ OLUYOR"
"Galatasaray'ın genç bir kadrosu var ama bu genç kadronun yarışmacı kimliği yok. Dolayısıyla alınan sonuçlardan da kadro yapılanmasında hata olduğu belli oluyor. Eğer Galatasaray aldığı genç oyunculardan hem sahada verim almak hem de para kazanmak istiyorsa bu oyuncuların gelişimi için çabalamalı. Oyunculara hem fiziksel hem de mental yükleme sağlanmalı"

GALATASARAY HABERLERİ - Ümit Karan'dan çarpıcı Torrent sözleri! "Futbolcular isyan etmeli"

"AVRUPA GALATASARAY İÇİN ÇOK ÖNEMLİ"
"Lige havlu atan, kupadan elenen bir Galatasaray var. Dolayısıyla artık Avrupa Ligi Sarı-Kırmızılılar için çok önemli. Futbolcular da teknik heyet de bir an önce toparlanmalı. Sezonun geri kalan kısmı için Avrupa Galatasaray adına çok önemli"

DİĞER
Son dakika: Galatasaray'dan sürpriz transfer! Rusya'dan geliyor | Taraftarın son kurbanı Victor Nelsson
İbrahim Tatlıses'in oğlu İdo ile gelini Yasemin arasında kriz mi var? 4 ay önce evlenmişlerdi Tatlıses o mesajı da fotoğrafı da sildi geçti
SON DAKİKA
Anasayfa Anasayfa Beşiktaş Beşiktaş Fenerbahçe Fenerbahçe Galatasaray Galatasaray Trabzonspor Trabzonspor