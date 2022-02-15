GALATASARAY HABERLERİ - Ümit Karan'dan çarpıcı Torrent sözleri! "Futbolcular isyan etmeli"

Süper Lig'de tarihinin en kötü günlerini geçiren Galatasaray'ın unutulmaz golcülerinden Ümit Karan kulüpteki son durumu değerlendirdi.
Takvim.com.tr'ye konuşan Karan, Galatasaray'ın sahada aldığı kötü sonuçların yanı sıra psikoljik olarak da kötü bir süreçten geçtiğini ifade etti. İşte Ümit Karan'ın o sözleri:
"FUTBOLCULAR FORMANIN AĞIRLIĞINI BİLMELİ"
Galatasaray hiç alışık olmadığı şekilde çok kötü bir sezon geçiriyor. Umarım takım bir çıkış yakalar. Oyuncular çok tedirgin. Sanki ayaklarına beton bağlamışlar. Psikolojik olarak takımın ayağa kalkması gerekiyor. Galatasaraylı oyuncuların da formanın, takımın büyüklüğünü bilmesi lazım. Galatasaray'da artık futbolcuların bayrağı eline alması ve isyan etmesi gerekiyor. Mevcut duruma tepki vermek şart"