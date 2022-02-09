Aslan’da 4 imza atıldı 9 futbolcu ayrıldı

Cimbom ara transferde 4 futbolcu getirdi. Gomis ve Semih Kaya'yı bedelsiz alan Aslan, Pena ve Pulgar'ı kiraladı. Yedlin'i serbest bırakan Aslan; Luyindama (Taawon), Aytaç (Göztepe), Atalay Babacan (Ümraniye), Erkan Süer ve Berk Balaban (Niğde) Sekidika ve Oğulcan'ı (Eyüp) kiraladı. Assunçao ise Famalicao'ya gönderildi. Diagne'nin de kontratı donduruldu.

BERK, NİĞDE'DE

Ara transferin son gününde G.Saray, pilot takımına 1 oyuncu daha yolladı. Sarı-kırmızılılar 22 yaşındaki eldiveni Berk Balaban'ı Niğde Anadolu FK'ya sezon sonuna kadar kiraladı. Berk, bu sezon 1 maçta 33 dakika oynadı.