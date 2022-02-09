Haberler Galatasaray Aslan’da 4 imza atıldı 9 futbolcu ayrıldı

Aslan’da 4 imza atıldı 9 futbolcu ayrıldı

Cimbom ara transferde 4 futbolcu getirdi, 9 futbolcu ayrıldı. İşte detaylar...

Galatasaray Haberleri Giriş Tarihi: 09 Şubat 2022 Çarşamba 06:50
Aslan’da 4 imza atıldı 9 futbolcu ayrıldı

Cimbom ara transferde 4 futbolcu getirdi. Gomis ve Semih Kaya'yı bedelsiz alan Aslan, Pena ve Pulgar'ı kiraladı. Yedlin'i serbest bırakan Aslan; Luyindama (Taawon), Aytaç (Göztepe), Atalay Babacan (Ümraniye), Erkan Süer ve Berk Balaban (Niğde) Sekidika ve Oğulcan'ı (Eyüp) kiraladı. Assunçao ise Famalicao'ya gönderildi. Diagne'nin de kontratı donduruldu.

BERK, NİĞDE'DE
Ara transferin son gününde G.Saray, pilot takımına 1 oyuncu daha yolladı. Sarı-kırmızılılar 22 yaşındaki eldiveni Berk Balaban'ı Niğde Anadolu FK'ya sezon sonuna kadar kiraladı. Berk, bu sezon 1 maçta 33 dakika oynadı.

DİĞER
Son dakika: Şenol Güneş’ten flaş Beşiktaş açıklaması! Yeni sezonda Önder Karaveli’nin yerine…
Hadise'nin nişanlısı Mehmet Dinçerler'den Sinan Akçıl'ı şaşırtan hareket! Takipten çıkarttı yetmedi...
SON DAKİKA
Anasayfa Anasayfa Beşiktaş Beşiktaş Fenerbahçe Fenerbahçe Galatasaray Galatasaray Trabzonspor Trabzonspor