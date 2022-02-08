Haberler Galatasaray Galatasaray Berk Balaban'ın Niğde Anadolu FK'ya kiralandığını açıkladı!

Galatasaray Berk Balaban'ın Niğde Anadolu FK'ya kiralandığını açıkladı!

Son dakika spor haberi: Galatasaray Kulübü resmi hesabından, 22 yaşındaki kaleci Berk Balaban’ın Niğde Anadolu Futbol Kulübü’ne kiralandığını duyurdu. Yapılan açıklamada, TFF 2. Lig ekibiyle sezon sonuna kadar anlaşma sağlandığı ifade edildi.

Galatasaray Haberleri Giriş Tarihi: 08 Şubat 2022 Salı 23:51 Güncelleme Tarihi: 09 Şubat 2022 Çarşamba 00:05
Galatasaray Berk Balaban'ın Niğde Anadolu FK'ya kiralandığını açıkladı!

Galatasaray Kulübü, altyapısından yetişen 22 yaşındaki kaleci Berk Balaban'ı TFF 2. Lig takımlarından Niğde Anadolu'ya kiraladı.

Sarı-kırmızılı kulüpten yapılan açıklamada, "Profesyonel futbolcumuz Berk Balaban'ın geçici transferi için Niğde Anadolu ile 2021-2022 sezonu sonuna kadar anlaşmaya varılmıştır." denildi.

Bir grup Galatasaray Kulübü üyesinin sahibi olduğu 1481 Futbol Yatırımları AŞ, sarı-kırmızılı genç oyuncularının tecrübelenmesi için TFF 2. Lig Kırmızı Grup takımlarından Niğde Anadolu'yu satın almıştı.

DİĞER
Son dakika: Şenol Güneş’ten flaş Beşiktaş açıklaması! Yeni sezonda Önder Karaveli’nin yerine…
Sakarya'da 2 halk otobüsü, kamyonet ve otomobilin karıştığı kazada can pazarı yaşandı
SON DAKİKA
Anasayfa Anasayfa Beşiktaş Beşiktaş Fenerbahçe Fenerbahçe Galatasaray Galatasaray Trabzonspor Trabzonspor