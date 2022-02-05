BEŞİKTAŞ HABERLERİ - Sinan Vardar'dan çarpıcı Gedson Fernandes yorumu! "Galatasaray..."

Bu mali tabloda böylesine bir transfer yapılmalı mıydı? Her transfer risktir ve bu transferde alınacak çok ders var. Öncelikle kazanan her zaman olduğu gibi Benfica ve menajer Ahmet Bulut ve Bulut'un Avrupa'daki ortakları... Portekiz kulübü hem 6 milyon euro'yu kassasına koydu hem de futbolcunun olası transferinde para kazanma ihtimalini cebine koydu.