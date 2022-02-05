BEŞİKTAŞ HABERLERİ - Sinan Vardar'dan çarpıcı Gedson Fernandes yorumu! "Galatasaray..."

SİNAN VARDAR - GEDSON TRANSFERİ
Deniz bitti kulüplerimiz borç batağı içinde derken, Beşiktaş ara transfer bombasını patlattı. Geçen yazımda da bahsetmiştim. Türkiye'de takımlarına gönül vermiş taraftarlar transfer istiyor. Taraftarların büyük çoğunluğu kulübün ekonomik durumuyla ilgilenmek istemiyor. Doğrusu böyle bir transferi kimse tahmin etmemişti.
Beşiktaş'ın bu sükseli transferi kulüpleri de harekete geçirdi. Kulüp başkanları, yöneticiler ve belli başlı menajerler oyuncu transferleri için özel uçaklarla Avrupa'ya uçmaya başladı. Ama şu anda devam eden Afrika Kupası'nı izleyen yok!
Öncelikle Gedson Fernandes, Beşiktaş'a hayırlı uğurlu olsun. Beşiktaşlı taraftarlar Gedson transferiyle çok mutlu oldular. Portekizli oyuncunun daha önce G.Saray'da forma giymesi tabii ki bu transferi bambaşka bir boyuta getirdi. Gedson Fernandes henüz 23 yaşında. Avrupa futbolu, onun ismini 16-17 yaşlarındayken duymaya başladı.