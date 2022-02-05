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BEŞİKTAŞ HABERLERİ - Sinan Vardar'dan çarpıcı Gedson Fernandes yorumu! "Galatasaray..."

Son dakika Beşiktaş spor haberleri... Beşiktaş'ın, ezeli rakibi Galatasaray'ın da gündemine gelen Portekizli futbolcu Gedson Fernandes'i kadrosuna katması büyük yankı uyandırırken Fotomaç Gazetesi yazarı Sinan Vardar da yaşanan süreci değerlendirdi. Vardar, Galatasaray'ı Gedson konusunda eleştirdi. İşte o yazı... (BJK spor haberi)

Galatasaray Haberleri Giriş Tarihi: 05 Şubat 2022 Cumartesi 08:22
BEŞİKTAŞ HABERLERİ - Sinan Vardar'dan çarpıcı Gedson Fernandes yorumu! "Galatasaray..."

SİNAN VARDAR - GEDSON TRANSFERİ

Deniz bitti kulüplerimiz borç batağı içinde derken, Beşiktaş ara transfer bombasını patlattı. Geçen yazımda da bahsetmiştim. Türkiye'de takımlarına gönül vermiş taraftarlar transfer istiyor. Taraftarların büyük çoğunluğu kulübün ekonomik durumuyla ilgilenmek istemiyor. Doğrusu böyle bir transferi kimse tahmin etmemişti.

BEŞİKTAŞ HABERLERİ - Sinan Vardar'dan çarpıcı Gedson Fernandes yorumu! "Galatasaray..."

Beşiktaş'ın bu sükseli transferi kulüpleri de harekete geçirdi. Kulüp başkanları, yöneticiler ve belli başlı menajerler oyuncu transferleri için özel uçaklarla Avrupa'ya uçmaya başladı. Ama şu anda devam eden Afrika Kupası'nı izleyen yok!

BEŞİKTAŞ HABERLERİ - Sinan Vardar'dan çarpıcı Gedson Fernandes yorumu! "Galatasaray..."

Öncelikle Gedson Fernandes, Beşiktaş'a hayırlı uğurlu olsun. Beşiktaşlı taraftarlar Gedson transferiyle çok mutlu oldular. Portekizli oyuncunun daha önce G.Saray'da forma giymesi tabii ki bu transferi bambaşka bir boyuta getirdi. Gedson Fernandes henüz 23 yaşında. Avrupa futbolu, onun ismini 16-17 yaşlarındayken duymaya başladı.

BEŞİKTAŞ HABERLERİ - Sinan Vardar'dan çarpıcı Gedson Fernandes yorumu! "Galatasaray..."

Futbol otoriteleri onu geleceğin yıldızlarından biri olarak gösterirken Benficalı yöneticiler Gedson'un satışından en az 50 milyon euro bekliyorlardı. Benfica, Gedson'u 21 yaşına geldiğinde yıllık 4.5 milyon euro'ya Tottenham'a kiralarken, Premier Lig arenasından gelecek transfer tekliflerini beklemeye başladı.

BEŞİKTAŞ HABERLERİ - Sinan Vardar'dan çarpıcı Gedson Fernandes yorumu! "Galatasaray..."

Ancak Premier Lig'de Gedson için işler gitmeyince Benfica; bu sefer Talisca örneğinde olduğu gibi genç futbolcuyu Türkiye pazarına sürdü ve yarım sezonluğuna Galatasaray'a kiraladı. Hep yazıyor ve söylüyorum, kiralık futbolcu almak çoğu zaman büyük hatadır! G.Saray bu hatayı yaptı.

BEŞİKTAŞ HABERLERİ - Sinan Vardar'dan çarpıcı Gedson Fernandes yorumu! "Galatasaray..."

MALİYETİ ÇOK YÜKSEK

Gedson geri döndüğü Benfica'da bu sezon hayal kırıklığı yaşatınca Portekiz kulübü; futbolcusunu Beşiktaş ve Galatasaray'a yönelik açık artırmaya çıkardı. Sonuçta Beşiktaş; bu futbolcunun bonservisinin yüzde 50'sini 6 milyon euro'ya transfer etti. 4+1 sözleşme, yıllık 1.3 milyon euro Gedson'un maaşı ve olmazsa olmaz menajer Ahmet Bulut'un komisyonuyla transferin maliyeti şu anki kurla 200 milyon TL'yi aşıyor.

BEŞİKTAŞ HABERLERİ - Sinan Vardar'dan çarpıcı Gedson Fernandes yorumu! "Galatasaray..."

1. Yetenekleri ortada, patlama potansiyeli olan bir futbolcu
2. Ülkemiz ligini çok iyi tanıyor
3. Pahalı bir transfer...

BEŞİKTAŞ HABERLERİ - Sinan Vardar'dan çarpıcı Gedson Fernandes yorumu! "Galatasaray..."

Bu mali tabloda böylesine bir transfer yapılmalı mıydı? Her transfer risktir ve bu transferde alınacak çok ders var. Öncelikle kazanan her zaman olduğu gibi Benfica ve menajer Ahmet Bulut ve Bulut'un Avrupa'daki ortakları... Portekiz kulübü hem 6 milyon euro'yu kassasına koydu hem de futbolcunun olası transferinde para kazanma ihtimalini cebine koydu.

BEŞİKTAŞ HABERLERİ - Sinan Vardar'dan çarpıcı Gedson Fernandes yorumu! "Galatasaray..."

Gedson Fernandes'in Rizespor'da olası başarısızlığında, Beşiktaş'taki geleceği de tartışılacak. Başarılı olursa ise hem Beşiktaş çok iyi bir yıldıza kavuşacak, hem de olası satışından para kazanılacak. Zarlar atıldı, bize de artık beklemek düşer. Umarım Beşiktaş yönetimi iyi düşünüp doğru kararı vermiştir.

BEŞİKTAŞ HABERLERİ - Sinan Vardar'dan çarpıcı Gedson Fernandes yorumu! "Galatasaray..."

BEŞİKTAŞ TRİBÜNLERİ

Beşiktaş tribünü bu hafta içinde önemli karar aldı. Tribün liderleri yeniden sahaya iniyor. Birçok tribün emekçisi Antalyaspor maçında stattaki yerini alacak. Bu karar; birçok taraftarı da tribünlere çekecek. Bundan birkaç yıl öncesine kadar Beşiktaş tribünleri hiç boş kalmazdı. Hele stadın İnönü olduğu dönemde taraftar sonuçlara bakmadan stada koşar, şovunu yapardı.

BEŞİKTAŞ HABERLERİ - Sinan Vardar'dan çarpıcı Gedson Fernandes yorumu! "Galatasaray..."

Beşiktaş taraftarının yeniden tribünleri doldurması futbolumuza önemli bir soluk getirecektir. Beşiktaş'ın coşkusu diğer tribünleri ateşleyecektir. Haydi hep birlikte tribünlere... Gönül verdiğimiz takımlara tam destek olma zamanı.. Kazanan Türk Futbolu olsun.

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