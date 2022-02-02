GALATASARAY HABERİ: Cimbom'un yeni transferi Erick Pulgar'a flaş benzetme: Felipe Melo... (GS spor haberi)

Oradaki ikinci sezonunda Galatasaray'ın eski teknik direktörü Prandelli ile çalıştı. Bu sezon Arsenal'den gelen Torreira orta sahada değişmez olunca sezon başında 4 resmi maça çıkan Pulgar'ın önü tıkandı. Pulgar'ın idolü Şili Milli Takımı'ndan ağabeyi Arturo Vidal... Bir diğer idolü ise Barcelonalı Busquets... İdolleri Pulgar'ın nasıl bir oyuncu olduğunu ya da olmak istediğini açıklar nitelikte...

BİR KEZ KAÇIRDI, SONRA EN İYİSİ OLDU Vidal orta sahaya sertlik katan, şutu olan bir isim ve aynı zamanda sinirli karakteriyle zor bir futbolcu. Busquets ise işini iyi yapan, dingin bir karakter. Pulgar da bir röportajında bunun altını çiziyor zaten. Galatasaray orta sahasının böyle bir oyuncuya ihtiyacı vardı. Ayağı temiz, çevre kontrolünü iyi yapabilen, uzun yıllardır Serie A gibi bir ligde oynayan ve yaşı 30'un altında olan bir orta saha.