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GALATASARAY HABERİ: Cimbom'un yeni transferi Erick Pulgar'a flaş benzetme: Felipe Melo... (GS spor haberi)

Transfer çalışmalarını son sürat sürdüren Galatasaray'ın son bombası ise Erick Pulgar oldu. Sarı kırmızılıların UEFA'ya teslim edilecek olan listeye yetiştirmeye çalıştığı Şilili yıldız, dikkat çeken özelliklere sahip. İşte Futbolseverlerin mevki ve oyun karakteri olarak Felipe Melo benzetmesi de yaptığı Erick Pulgar için öne çıkanlar... | Galatasaray haberleri (GS spor haberi)

Galatasaray Haberleri Giriş Tarihi: 02 Şubat 2022 Çarşamba 06:50
GALATASARAY HABERİ: Cimbom'un yeni transferi Erick Pulgar'a flaş benzetme: Felipe Melo... (GS spor haberi)

Erick Pulgar'ın transferi mevki ve oyuncu karakteri olarak futbolseverlere Felipe Melo'yu hatırlatabilir. Aslında iki oyuncunun da kaderinde ortak bir isim var; 2011 yılında Juventus'un başına geçen Antonio Conte, Melo'yu kadro dışı bıraktığında, Galatasaray Brezilyalı'yı kiralamıştı.

GALATASARAY HABERİ: Cimbom'un yeni transferi Erick Pulgar'a flaş benzetme: Felipe Melo... (GS spor haberi)

Sabah'ın haberine göre; bu transfer döneminde yine Conte, Fiorentina'dan Sofyan Amrabat'ın peşindeydi. Bu şu demekti; Amrabat, Tottenham'a giderse Pulgar kesin olarak Fiorentina'da kalacaktı. Ancak son anda bir manevra ile Conte, Juventus'tan Bentancur'u transfer edince Erick Pulgar'ın Fiorentina'dan ayrılması gündeme geldi ve Galatasaray devreye girdi.

GALATASARAY HABERİ: Cimbom'un yeni transferi Erick Pulgar'a flaş benzetme: Felipe Melo... (GS spor haberi)

İTALYA'DAKİ İLK HOCASI ŞİMDİ ADANA DEMİR'DE

Pulgar ile İtalya'da çalışan ilk teknik adam bugün Adana Demirspor'un başındaki Vincenzo Montella'ydı… Bologna'da üç farklı teknik adamla çalıştıktan sonra en iyi dönemini Sinisa Mihajlovic'le geçirdi. Fiorentina onu transfer ettiğinde beklentiler çok yüksekti. Pulgar, Şili Milli Takımı'nın değişmez parçası haline gelmişti.

GALATASARAY HABERİ: Cimbom'un yeni transferi Erick Pulgar'a flaş benzetme: Felipe Melo... (GS spor haberi)

Oradaki ikinci sezonunda Galatasaray'ın eski teknik direktörü Prandelli ile çalıştı. Bu sezon Arsenal'den gelen Torreira orta sahada değişmez olunca sezon başında 4 resmi maça çıkan Pulgar'ın önü tıkandı. Pulgar'ın idolü Şili Milli Takımı'ndan ağabeyi Arturo Vidal... Bir diğer idolü ise Barcelonalı Busquets... İdolleri Pulgar'ın nasıl bir oyuncu olduğunu ya da olmak istediğini açıklar nitelikte...

GALATASARAY HABERİ: Cimbom'un yeni transferi Erick Pulgar'a flaş benzetme: Felipe Melo... (GS spor haberi)

BİR KEZ KAÇIRDI, SONRA EN İYİSİ OLDU

Vidal orta sahaya sertlik katan, şutu olan bir isim ve aynı zamanda sinirli karakteriyle zor bir futbolcu. Busquets ise işini iyi yapan, dingin bir karakter. Pulgar da bir röportajında bunun altını çiziyor zaten. Galatasaray orta sahasının böyle bir oyuncuya ihtiyacı vardı. Ayağı temiz, çevre kontrolünü iyi yapabilen, uzun yıllardır Serie A gibi bir ligde oynayan ve yaşı 30'un altında olan bir orta saha.

GALATASARAY HABERİ: Cimbom'un yeni transferi Erick Pulgar'a flaş benzetme: Felipe Melo... (GS spor haberi)

Bologna'ya geldiğinde ilk penaltısını kaçırdıktan sonra 'Bir daha kaçırmamak için çok çalıştım' diyen Pulgar, Serie A'nın en iyi penaltıcılarından biri olmayı başardı. Korner ve serbest vuruşlarda da etkili bir isim. Ancak 6 numarada oynadığında rakip ceza sahasına mesafeli kaldığından çok fazla şutu yok. Galatasaray orta sahada istikrarı sağlayabilmek için bu oyuncunun satın alma opsiyonunu Fiorentina ile görüşmeli.

GALATASARAY HABERİ: Cimbom'un yeni transferi Erick Pulgar'a flaş benzetme: Felipe Melo... (GS spor haberi)

BAZI ÖNE ÇIKAN DETAYLAR

-Biyolojik babası onu çok küçükken terk ettiği için Pulgar soyadından nefret ediyor. Formasına Erick yazdırıyor.
-Onu yetiştiren üvey babası bir futbol antrenörü.
-19 yaşında yaptığı trafik kazasıyla 65 yaşında bir kişinin ölümüne neden olması, hayatının dönüm noktası.
-Vücudundaki çok sayıdaki dövmesi için "Hayatımın özetini resmettim" diyor.
-Futboldan sonra en büyük tutkusu bilardo.

GALATASARAY HABERİ: Cimbom'un yeni transferi Erick Pulgar'a flaş benzetme: Felipe Melo... (GS spor haberi)

İLK MAÇI G.SARAY'A KARŞIYDI

Pulgar, Fiorentina takımındaki ilk maçını Galatasaray'a karşı oynadı. Şilili 64. dakikada oyuna girmişti. 2019 yılındaki özel karşılaşmayı Mor Menekşeler 4-1 kazanmıştı.

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