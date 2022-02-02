GALATASARAY HABERİ: Cimbom'un yeni transferi Erick Pulgar'a flaş benzetme: Felipe Melo... (GS spor haberi)

Erick Pulgar'ın transferi mevki ve oyuncu karakteri olarak futbolseverlere Felipe Melo'yu hatırlatabilir. Aslında iki oyuncunun da kaderinde ortak bir isim var; 2011 yılında Juventus'un başına geçen Antonio Conte, Melo'yu kadro dışı bıraktığında, Galatasaray Brezilyalı'yı kiralamıştı.
Sabah'ın haberine göre; bu transfer döneminde yine Conte, Fiorentina'dan Sofyan Amrabat'ın peşindeydi. Bu şu demekti; Amrabat, Tottenham'a giderse Pulgar kesin olarak Fiorentina'da kalacaktı. Ancak son anda bir manevra ile Conte, Juventus'tan Bentancur'u transfer edince Erick Pulgar'ın Fiorentina'dan ayrılması gündeme geldi ve Galatasaray devreye girdi.
İTALYA'DAKİ İLK HOCASI ŞİMDİ ADANA DEMİR'DE
Pulgar ile İtalya'da çalışan ilk teknik adam bugün Adana Demirspor'un başındaki Vincenzo Montella'ydı… Bologna'da üç farklı teknik adamla çalıştıktan sonra en iyi dönemini Sinisa Mihajlovic'le geçirdi. Fiorentina onu transfer ettiğinde beklentiler çok yüksekti. Pulgar, Şili Milli Takımı'nın değişmez parçası haline gelmişti.