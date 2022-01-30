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GALATASARAY HABERLERİ - DeAndre Yedlin'den dikkat çeken sözler! "Kur'an okuyorum"

Son dakika Galatasaray haberleri... Galatasaray'ın yollarını ayırdığı ABD'li sağ bek DeAndre Yedlin, İstanbul günleriyle ilgili konuştu. Deneyimli futbolcu, "Uçakta Müslüman görseler korkudan ölen bir yerden her sokakta cami olan bir yere geldim. Muhteşem bir ülke, muhteşem bir şehir. Aşık oldum" ifadelerini kullandı. (GS transfer haberi)

Galatasaray Haberleri Giriş Tarihi: 30 Ocak 2022 Pazar 11:45
GALATASARAY HABERLERİ - DeAndre Yedlin'den dikkat çeken sözler! "Kuran okuyorum"

Galatasaray'dan ayrılan DeAndre Yedlin, ESPN'e oldukça çarpıcı açıklamalar yaptı. Yedlin, ABD'nin en büyük yayıncılarından biri olan ESPN'e İstanbul deneyimini 'muhteşem' ve 'aşk' olarak tanımladı. Tecrübeli sağ bek okuduğu kitaplar arasında Kur'an-ı Kerim'in de bulunduğunu söyledi. İşte Yedlin'in açıklamaları...

GALATASARAY HABERLERİ - DeAndre Yedlin'den dikkat çeken sözler! "Kuran okuyorum"

"Türkiye'de çok çok fazla Galatasaray taraftarı var. Hepsi de size bir şeyler söylemek istiyor. Galatasaray kaybedince durum değişebiliyor. Bu durumla yüzleşmeyi sevmiyorum."

GALATASARAY HABERLERİ - DeAndre Yedlin'den dikkat çeken sözler! "Kuran okuyorum"

"Türkiye'ye geldiğim için kendimi çok şanslı kabul ediyorum. Benim ülkemde İslamofobi var. Uçakta Müslüman görseler korkudan ölen bir yerden her sokakta cami olan bir yere geldim. Muhteşem bir ülke, muhteşem bir şehir. Aşık oldum."

GALATASARAY HABERLERİ - DeAndre Yedlin'den dikkat çeken sözler! "Kuran okuyorum"

"Türkiye Süper Ligi, izleyeceğiniz en heyecan verici ve en çılgın liglerden bir tanesi. Maçlar tam anlamıyla çılgınca geçiyor. Premier Lig'den sonra Süper Lig'e adaptasyon sürecim beklediğimden çok çok daha zor geçti."

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