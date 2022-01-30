GALATASARAY HABERLERİ - DeAndre Yedlin'den dikkat çeken sözler! "Kur'an okuyorum"

Galatasaray'dan ayrılan DeAndre Yedlin, ESPN'e oldukça çarpıcı açıklamalar yaptı. Yedlin, ABD'nin en büyük yayıncılarından biri olan ESPN'e İstanbul deneyimini 'muhteşem' ve 'aşk' olarak tanımladı. Tecrübeli sağ bek okuduğu kitaplar arasında Kur'an-ı Kerim'in de bulunduğunu söyledi. İşte Yedlin'in açıklamaları...

"Türkiye'de çok çok fazla Galatasaray taraftarı var. Hepsi de size bir şeyler söylemek istiyor. Galatasaray kaybedince durum değişebiliyor. Bu durumla yüzleşmeyi sevmiyorum."