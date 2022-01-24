Beyazıt’a son görev

Galatasaray Spor Kulübü'nün eski başkanlarından Selahattin Beyazıt, 91 yaşında hayatını kaybederken Beyazıt'ın cenazesi dün Teşvikiye Camii'nde kılındı ve ardından Zincirlikuyu Mezarlığı'nda toprağa verildi. Beyazıt'ın cenaze töreninden önce Galatasaray Lisesi'nde saat 11.00'de bir tören gerçekleştirildi. Cenazede Galatasaray Başkanı Burak Elmas, eski başkanlar Faruk Süren, Adnan Polat, Dursun Özbek, Fenerbahçe Başkanı Ali Koç, Galatasaraylı eski futbolcular, camianın önde gelen isimleri ve kısa bir süre önce görevinden ayrılan teknik direktör Fatih Terim de eşiyle birlikte yer aldı.



YAN YANA GELMEDİLER

Selahattin Beyazıt'ın cenaze töreninde gözler Galatasaray Başkanı Burak Elmas ile bir süre sarıkırmızılı takımdaki görevine son verilen Fatih Terim'deydi. Elmas ile Terim'in yan yana gelmediği gözlenirken, tecrübeli hocanın ön saflarda yer almaması da dikkat çekti. Terim, Galatasaray'da birlikte görev yaptıkları Necati Ateş ile birlikte arkada saf tutmayı tercih etti.



KOÇ DA KATILDI

Cenaze törenine Fenerbahçe Başkanı Ali Koç da katıldı. Koç, merhumun yakınlarına ve Galatasaray camiasının önde gelenlerine taziyelerini iletti.