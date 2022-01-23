Haberler Galatasaray SPOR HABERLERİ - Galatasaray-Trabzonspor derbisinin ardından Domenec Torrent'ten açıklamalar! "Bazen futbol adil değildir"

SPOR HABERLERİ - Galatasaray-Trabzonspor derbisinin ardından Domenec Torrent'ten açıklamalar! "Bazen futbol adil değildir"

Spor haberi... Süper Lig'de 23. haftanın kapanış mücadelesinde Galatasaray sahasında ağırladığı Trabzonspor'a 2-1 mağlup oldu. Sarı-Kırmızılıar'ın yeni çalıştırıcısı Domenec Torrent çıktığı üçüncü mücadelede de galibiyet alamazken, derbinin ardından açıklamalarda bulundu. Torrent açıklamasında mücadeleye dair "Oynadığımız 3 maçtan en iyisi olduğunu düşünüyorum" ifadelerini kullandı. İşte detaylar... (GS haberi)

Galatasaray Haberleri Giriş Tarihi: 23 Ocak 2022 Pazar 21:39 Güncelleme Tarihi: 23 Ocak 2022 Pazar 22:05
SPOR HABERLERİ - Galatasaray-Trabzonspor derbisinin ardından Domenec Torrent'ten açıklamalar! "Bazen futbol adil değildir"

İşte Domenec Torrent'in o sözleri...

"70. dakikada tempomuzun düştüğünü ve oyundan düştüğümüzü düşünürsek, o civarda bir problem olduğunu söyleyebiliriz ama bugünkü oyunu düşündüğümüz zaman, bu maçı kazanmamız gerekiyordu aslında."

"Oynadığımız 3 maçtan en iyisi olduğunu düşünüyorum."

"Bazen futbol adil değildir. Bu maçı normal şartlarda kazanmamız gerekirdi."

"Son dakikalarda yediğimiz gollerden maçı kaybettiğimizi dikkate almamız lazım. Geçen hafta da iki duraklamada gol yemiştik. Bundan sonraki maçlar için bütün tutkumuzla, kendimizi vererek oynayacağız."

"Fiziken, taktiksel olarak ve eksik oyuncularımız açısından kendimizi yenileyeceğiz. Bu arada kendimizi geliştireceğiz ve düzelteceğiz."

DİĞER
Yasemin Özilhan doğum gününü karlar içinde kutladı! Yasemin Özilhan’ın doğum günü için gittiği kar tatilinde verdiği pozlar beğenildi!
İstanbul başta olmak üzere birçok ilde hamile ve engellilere kar izni
SON DAKİKA
Anasayfa Anasayfa Beşiktaş Beşiktaş Fenerbahçe Fenerbahçe Galatasaray Galatasaray Trabzonspor Trabzonspor