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SPOR HABERLERİ - Galatasaray'da erken seçim yolda! Burak Elmas...

Spor haberi... Galatasaray'da alınan kötü sonuçların faturası Fatih Terim'e kesilirken, tecrübeli çalıştırıcı ile yollar ayrılmış yerine İspanyol çalıştırıcı Domenec torrent getirilmişti. Ancak Torrent'in gelişi de Sarı-Kırmızılılar'ın kötü gidişine çare olmazken bu durum taraftarın tepkisine neden oldu. İşte Galatasaray'da yaşanan son gelişmeler... (GS haberi)

Galatasaray Haberleri Giriş Tarihi: 22 Ocak 2022 Cumartesi 11:23
SPOR HABERLERİ - Galatasaray'da erken seçim yolda! Burak Elmas...

Galatasaray'da çanlar Başkan Burak Elmas ve yönetimi için çalıyor. Fatih Terim'in görevine son verilip yerine Domenec Torrent'i getiren sarı-kırmızılılarda futboldaki kötü gidişe son verilmemesi Elmas'ı güç durumda bıraktı.

SPOR HABERLERİ - Galatasaray'da erken seçim yolda! Burak Elmas...

Son olarak Kasımpaşa maçında tribünlerin istifaya davet ettiği Başkan Burak Elmas zor günler geçirirken, Trabzonspor ile yarın yapılacak karşılaşma birçok yönden büyük önem taşıyacak.

SPOR HABERLERİ - Galatasaray'da erken seçim yolda! Burak Elmas...

Başkanlığa seçilmesinin ardından 7 ay geçmesine karşın yapılan 25 milyon Euro'luk transfer sonunda ligde ve kupada yaşanan hüsran tepkileri de beraberinde getirdi.

SPOR HABERLERİ - Galatasaray'da erken seçim yolda! Burak Elmas...

Taraftar, Kasımpaşa maçında yönetime sırtını dönerken, Fatih Terim kararı da bu eleştirilerin odak noktasına oturdu.

SPOR HABERLERİ - Galatasaray'da erken seçim yolda! Burak Elmas...

Milliyet'in haberine göre; Mart ayında yapılacak mali kongrede işlerinin zor olduğunu düşünen bir grup yönetici, Trabzon maçında da kötü bir sonucun ortaya çıkması durumunda Başkan Elmas'tan seçim kararı almasını isteyecek.

SPOR HABERLERİ - Galatasaray'da erken seçim yolda! Burak Elmas...

Küme düşme hattına dayanan sarı-kırmızılılar yarınki olası bir mağlubiyet durumunda kötü bir rüya görecek.

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