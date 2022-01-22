SPOR HABERLERİ - Galatasaray'da erken seçim yolda! Burak Elmas...

Galatasaray'da çanlar Başkan Burak Elmas ve yönetimi için çalıyor. Fatih Terim'in görevine son verilip yerine Domenec Torrent'i getiren sarı-kırmızılılarda futboldaki kötü gidişe son verilmemesi Elmas'ı güç durumda bıraktı.

Son olarak Kasımpaşa maçında tribünlerin istifaya davet ettiği Başkan Burak Elmas zor günler geçirirken, Trabzonspor ile yarın yapılacak karşılaşma birçok yönden büyük önem taşıyacak.