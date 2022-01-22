Galatasaray için 'korku tüneli' başlıyor! Zorlu fikstür...

Süper Lig'de en kötü sezonlarından birini yaşayan Galatasaray, 22 hafta sonunda topladığı 27 puanla 13. sırada yer alıyor. Sarı-Kırmızılılar, düşme hattının sadece 4 puan önünde bulunuyor. Son 3 maçını kaybeden Cimbom'u kalan 16 haftada ise birbirinden zorlu maçlar bekliyor.
Son 11 lig maçında sadece 1 kez kazanan Aslan, Pazar günü lider Trabzon ile mücadele edecek. Ara sonrasında ise ligin formda takımlarından Alanya ile deplasmanda mücadele edecek.
Takvim'in haberine göre Galatasaray kalan haftalarda, Göztepe, Konyaspor, Gaziantep, F.Bahçe, Başakşehir ve Antalyaspor ile deplasmanda karşılaşacak. Zorlu deplasmanlarda alınacak sonuçlar kaderini belirleyecek.