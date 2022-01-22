Galatasaray için 'korku tüneli' başlıyor! Zorlu fikstür...

Süper Lig'de en kötü sezonlarından birini yaşayan Galatasaray , 22 hafta sonunda topladığı 27 puanla 13. sırada yer alıyor. Sarı-Kırmızılılar, düşme hattının sadece 4 puan önünde bulunuyor. Son 3 maçını kaybeden Cimbom'u kalan 16 haftada ise birbirinden zorlu maçlar bekliyor.

Son 11 lig maçında sadece 1 kez kazanan Aslan, Pazar günü lider Trabzon ile mücadele edecek. Ara sonrasında ise ligin formda takımlarından Alanya ile deplasmanda mücadele edecek.