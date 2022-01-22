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Galatasaray için 'korku tüneli' başlıyor! Zorlu fikstür...

Galatasaray'da son dakika haberi... 27 puanla 13. sırada olan Galatasaray, kalan 16 haftada Trabzonspor, Fenerbahçe ve Beşiktaş ile karşılaşacak. Alanya, Konya, Gaziantep, Başakşehir ve Antalya ile deplasmanda karşılaşacak. Zorlu fikstür taraftarı endişelendiriyor. Galatasaray, oynadığı son 11 Süper Lig maçında sadece 1 kez kazanabildi. Sarı-Kırmızılılar, Antalyaspor maçından galibiyetle ayrıldı. Sarı kırmızılıların hocası Domenec Torrent ilk iki maçından yenilgiyle ayrıldı. İşte detaylar...

Galatasaray Haberleri Giriş Tarihi: 22 Ocak 2022 Cumartesi 06:50
Galatasaray için 'korku tüneli' başlıyor! Zorlu fikstür...

Süper Lig'de en kötü sezonlarından birini yaşayan Galatasaray, 22 hafta sonunda topladığı 27 puanla 13. sırada yer alıyor. Sarı-Kırmızılılar, düşme hattının sadece 4 puan önünde bulunuyor. Son 3 maçını kaybeden Cimbom'u kalan 16 haftada ise birbirinden zorlu maçlar bekliyor.

Galatasaray için 'korku tüneli' başlıyor! Zorlu fikstür...

Son 11 lig maçında sadece 1 kez kazanan Aslan, Pazar günü lider Trabzon ile mücadele edecek. Ara sonrasında ise ligin formda takımlarından Alanya ile deplasmanda mücadele edecek.

Galatasaray için 'korku tüneli' başlıyor! Zorlu fikstür...

Takvim'in haberine göre Galatasaray kalan haftalarda, Göztepe, Konyaspor, Gaziantep, F.Bahçe, Başakşehir ve Antalyaspor ile deplasmanda karşılaşacak. Zorlu deplasmanlarda alınacak sonuçlar kaderini belirleyecek.

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