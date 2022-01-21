SON DAKİKA SPOR HABERİ - Galatasaray-Trabzonspor maçını Atilla Karaoğlan yönetecek

Spor Toto Süper Lig'in 23. haftası dev bir maça sahne olacak. Ligde kötü günler geçiren Galatasaray sahasında lider Trabzonspor'u ağırlayacak. Türkiye Futbol Federasyonu'ndan yapılan bilgilendirmeye göre mücadelede hakem Atilla Karaoğlan düdük çalacak.

Zorlu mücadele, 23 Ocak Pazar günü saat 19.00'da Nef Stadyumu'nda oynanacak.

Haftanın hakemleri şöyle:

Yarın:

13.30 Öznur Kablo Yeni Malatyaspor-Beşiktaş: Zorbay Küçük

16.00 Demir Grup Sivasspor-Fenerbahçe: Alper Ulusoy

16.00 Adana Demirspor-VavaCars Fatih Karagümrük: Suat Arslanboğa

19.00 Medipol Başakşehir-Göztepe: Arda Kardeşler

23 Ocak Pazar:

13.30 Kasımpaşa-Yukatel Kayserispor: Halil Umut Meler

13.30 Atakaş Hatayspor-Çaykur Rizespor: Sarper Barış Saka

16.00 Altay-İttifak Holding Konyaspor: Abdulkadir Bitigen

16.00 GZT Giresunspor-Aytemiz Alanyaspor: Mert Güzenge

16.00 Fraport TAV Antalyaspor-Gaziantep FK: Yasin Kol

19.00 Galatasaray-Trabzonspor: Atilla Karaoğlan