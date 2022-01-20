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Arda Turan kulübeye geçiyor

Yeni düzene geçilen Florya’da Galatasaray’ı çok iyi bilen isimlere ihtiyacı olan Başkan Burak Elmas, Arda Turan’ın takıma ağabey olarak önemli katkı yapacağına inanıyor.

Galatasaray Haberleri Giriş Tarihi: 20 Ocak 2022 Perşembe 06:50
Arda Turan kulübeye geçiyor

Yardımcıları Jordi Guerrero ve Jordi Gris Vila ile sarı-kırmızılı kulübe gelen Domenec Torrent'in ekibine son olarak Albert Riera katılmıştı. Galatasaray yönetimi, İspanyol teknik heyeti kulübede tamamlayacak Türk isim konusunda ise Arda Turan'da karar kıldı. 7 yıl La Liga'da top koşturan Arda, İspanyolca biliyor ve yeni hocalarıyla iletişim problemi yaşamıyor. Başkan Burak Elmas, sezon sonu sözleşmesi bitecek 35 yaşındaki oyuncudan Galatasaray'da devam etmesini isteyecek ve yardımcı antrenör olarak teknik heyete katılması önerisinde bulunacak.

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