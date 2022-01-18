GALATASARAY HABERİ: Amadou Diawara'da flaş gelişme! Roma kararını verdi (GS spor haberi)

Süper Lig'de teknik direktör Fatih Terim'in ardından takımın başına Domenec Torrent'i getiren Galatasaray, transfer çalışmalarına hız kazandırdı.
Süper Lig'de teknik direktör Fatih Terim'in ardından takımın başına Domenec Torrent'i getiren Galatasaray, transfer çalışmalarına hız kazandırdı.
Orta saha transferi için arayışlarını sürdüren sarı kırmızılılar, Roma'da forma giyen Amadou Diawara'yı gündemine almıştı. Roma bu transferle ilgili kararını verdi.
Romagiallorossa.it'in haberine göre; Roma Kulübü, Amadou Diawara transferinde Galatasaray'ın teklifini geri çevirmek istiyor.