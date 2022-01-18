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GALATASARAY HABERİ: Amadou Diawara'da flaş gelişme! Roma kararını verdi (GS spor haberi)

Süper Lig'de teknik direktör Fatih Terim'in ardından takımın başına Domenec Torrent'i getiren Galatasaray, transfer çalışmalarına hız kazandırdı. Orta saha transferi için arayışlarını sürdüren sarı kırmızılılar, Roma'da forma giyen Amadou Diawara'yı gündemine almıştı. Roma bu transferle ilgili kararını verdi. İşte tüm detaylar... | Galatasaray haberleri - GS spor haberi (fotomac.com.tr / DIŞ HABERLER)

Galatasaray Haberleri Giriş Tarihi: 18 Ocak 2022 Salı 13:23
ÖMER FARUK ÖZCAN
GALATASARAY HABERİ: Amadou Diawara'da flaş gelişme! Roma kararını verdi (GS spor haberi)

Süper Lig'de teknik direktör Fatih Terim'in ardından takımın başına Domenec Torrent'i getiren Galatasaray, transfer çalışmalarına hız kazandırdı.

GALATASARAY HABERİ: Amadou Diawara'da flaş gelişme! Roma kararını verdi (GS spor haberi)

Orta saha transferi için arayışlarını sürdüren sarı kırmızılılar, Roma'da forma giyen Amadou Diawara'yı gündemine almıştı. Roma bu transferle ilgili kararını verdi.

GALATASARAY HABERİ: Amadou Diawara'da flaş gelişme! Roma kararını verdi (GS spor haberi)

Romagiallorossa.it'in haberine göre; Roma Kulübü, Amadou Diawara transferinde Galatasaray'ın teklifini geri çevirmek istiyor.

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