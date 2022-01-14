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GALATASARAY HABERLERİ - Domenec Torrent işaret etmişti! Sergio Rico transferinde ortalık karıştı

Spor haberi... Süper Lig'de beklentilerin oldukça altına bir grafik çizerek zirvenin uzağında kalan Galatasaray'da, teknik direktör Domenec Torrent'in takımın başına gelişi sonrası transfer harekatı da hız kazanmış durumda. Birçok isimle temaslarını sıklaştıran Sarı-Kırmızılılar'da tecrübeli çalıştırıcının talimatı sonrası kaleci arayışları hızlanırken, gündeme gelen isimlerden olan Sergio Rico transferinde de yeni gelişmeler yaşanıyor. İşte detaylar... (fotomac.com.tr | DIŞ HABERLER)

Galatasaray Haberleri Giriş Tarihi: 14 Ocak 2022 Cuma 13:44
CEVDET BERKER İŞLEYEN
GALATASARAY HABERLERİ - Domenec Torrent işaret etmişti! Sergio Rico transferinde ortalık karıştı

Galatasaray'da Fatih Terim ayrılığının ardından Domenec Torrent dönemi resmen başlamış, İspanyol teknik adam Türkiye'ye gelmesinin ardından soluğu Florya'da alırken çalışmalarına hız kesmeden başlamıştı.

GALATASARAY HABERLERİ - Domenec Torrent işaret etmişti! Sergio Rico transferinde ortalık karıştı

Torrent'in gelişi sonrası transfer çalışmaları hız kazanırken, Sarı-Kırmızılı takımın maçlarını izleyen ve gerçekleştirilen idmanlarla kadroya derinden inceleme fırsatı yakalayan Torrent, Başkan Elmas ile ilk görüşmesini gerçekleştirmişti.

GALATASARAY HABERLERİ - Domenec Torrent işaret etmişti! Sergio Rico transferinde ortalık karıştı

Yapılan görüşmede 1 numaralı öncelik olarak kaleci takviyesi istediği öğrenilen Torrent'in, Muslera'nın uzun süreli yokluğu ve İsmail Çipe'nin güven vermemesi nedeniyle vatandaşı Sergio Rico'yu önerdiği biliniyordu.

GALATASARAY HABERLERİ - Domenec Torrent işaret etmişti! Sergio Rico transferinde ortalık karıştı

Fransız ekibi PSG'de forma giyen ve 3. kaleci konumunda bulunan 28 yaşındaki file bekçisi için kiralama formulünü kullanmaya hazırlanan Galatasaray'a İspanya'dan kötü haber geldi.

GALATASARAY HABERLERİ - Domenec Torrent işaret etmişti! Sergio Rico transferinde ortalık karıştı

İspanyol basınında çıkan haberlerde, Galatasaray'ın da gündeminde bulunan Sergio Rico için birçok ekibin temasta Fransız ekibi ile temasta olduğu kaydedilirken, Rico'nun da daha çok süre alacağı bir kulübün formasını giymek istediği kaydedildi.

GALATASARAY HABERLERİ - Domenec Torrent işaret etmişti! Sergio Rico transferinde ortalık karıştı

PSG'de forma şansı bulamayan 28 yaşındaki eldivenin, talipleri arasında bulunan Mallorca'nın teklifine oldukça sıcak baktığının altı çizilirken, kendisini isteyen diğer kulüplerin ise Aston Villa, Clermont, Etienne ve Galatasaray'ın olduğu belirtiildi.

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