GALATASARAY HABERLERİ - Domenec Torrent işaret etmişti! Sergio Rico transferinde ortalık karıştı

Galatasaray'da Fatih Terim ayrılığının ardından Domenec Torrent dönemi resmen başlamış, İspanyol teknik adam Türkiye'ye gelmesinin ardından soluğu Florya'da alırken çalışmalarına hız kesmeden başlamıştı.
Torrent'in gelişi sonrası transfer çalışmaları hız kazanırken, Sarı-Kırmızılı takımın maçlarını izleyen ve gerçekleştirilen idmanlarla kadroya derinden inceleme fırsatı yakalayan Torrent, Başkan Elmas ile ilk görüşmesini gerçekleştirmişti.
Yapılan görüşmede 1 numaralı öncelik olarak kaleci takviyesi istediği öğrenilen Torrent'in, Muslera'nın uzun süreli yokluğu ve İsmail Çipe'nin güven vermemesi nedeniyle vatandaşı Sergio Rico'yu önerdiği biliniyordu.