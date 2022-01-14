GALATASARAY HABERİ: Domenec Torrent bileti kesti! Sadece 2 maça çıkmıştı (GS spor haberi)

Süper Lig'de kötü gidişatın ardından teknik direktör Fatih Terim ile yolların ayrılmasının ardından takımın başına Domenec Torrent getirildi. İspanyol teknik adam çalışmalarına hiç beklemeden başlarken, ilk müdahalesini yaptı.

Hoca değişikliği yapan Galatasaray'da transferde belirsizlik hakim. Belçika'ya kiralık gitmesi beklenen Luyindama ve Adana Demirspor'la anlaşan Fatih Öztürk'e henüz yeni teknik direktör Domenec Torrent'ten izin çıkmadı.