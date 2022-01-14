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GALATASARAY HABERİ: Domenec Torrent bileti kesti! Sadece 2 maça çıkmıştı (GS spor haberi)

Süper Lig'de kötü gidişatın ardından teknik direktör Fatih Terim ile yolların ayrılmasının ardından takımın başına Domenec Torrent getirildi. İspanyol teknik adam çalışmalarına hiç beklemeden başlarken, ilk müdahalesini yaptı. Tecrübeli çalıştırıcının, yıldız oyuncuyu gönderme kararı aldığı belirtildi. İşte o isim ve tüm detaylar... | Galatasaray haberleri (GS spor haberi)

Galatasaray Haberleri Giriş Tarihi: 14 Ocak 2022 Cuma 09:45
GALATASARAY HABERİ: Domenec Torrent bileti kesti! Sadece 2 maça çıkmıştı (GS spor haberi)

Süper Lig'de kötü gidişatın ardından teknik direktör Fatih Terim ile yolların ayrılmasının ardından takımın başına Domenec Torrent getirildi. İspanyol teknik adam çalışmalarına hiç beklemeden başlarken, ilk müdahalesini yaptı.

GALATASARAY HABERİ: Domenec Torrent bileti kesti! Sadece 2 maça çıkmıştı (GS spor haberi)

Hoca değişikliği yapan Galatasaray'da transferde belirsizlik hakim. Belçika'ya kiralık gitmesi beklenen Luyindama ve Adana Demirspor'la anlaşan Fatih Öztürk'e henüz yeni teknik direktör Domenec Torrent'ten izin çıkmadı.

GALATASARAY HABERİ: Domenec Torrent bileti kesti! Sadece 2 maça çıkmıştı (GS spor haberi)

Sabah'ın haberine göre; Galatasaray seviyesinde görülmeyen ve sadece 2 maça çıkan Gustavo Assunçao'nun ise bileti kesildi. Yabancı kontenjanı dolu olan sarı-kırmızılı kulüp, ocak ayında Sambacı'yı gönderme kararı aldı.

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