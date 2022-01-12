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GALATASARAY TRANSFER HABERLERİ - Benfica'dan flaş Gedson Fernandes kararı! Fatih Terim ayrılınca...

Galatasaray'da Fatih Terim'in görevinden ayrılması, sarı-kırmızılıların transfer çalışmalarını da etkiledi. Portekiz basını, Terim'in ayrılığı sonrası Benfica'nın Gedson Fernandes konusunda flaş bir karar aldığını duyurdu. İşte detaylar... (fotomac.com.tr / DIŞ HABERLER)

Galatasaray Haberleri Giriş Tarihi: 12 Ocak 2022 Çarşamba 18:53
UĞUR SARIKAYA
GALATASARAY TRANSFER HABERLERİ - Benfica'dan flaş Gedson Fernandes kararı! Fatih Terim ayrılınca...

Galatasaray, Süper Lig'de alınan kötü sonuçların ardından teknik direktör Fatih Terim'le yollarını ayırırken, yerine Domenec Torrent'i göreve getirdi.

GALATASARAY TRANSFER HABERLERİ - Benfica'dan flaş Gedson Fernandes kararı! Fatih Terim ayrılınca...

Sarı-kırmızılılarda teknik direktörlük koltuğunda yaşanan bu değişim, ara transferdeki planları da değiştirdi. Yaz transfer döneminde Gedson Fernandes'i yeniden kadrosuna katmak için girişimde bulunan Cimbom, Benfica'yı ikna edememişti.

GALATASARAY TRANSFER HABERLERİ - Benfica'dan flaş Gedson Fernandes kararı! Fatih Terim ayrılınca...

Portekizli orta sahayı renklerine bağlamak için yeniden temaslara başlayan sarı-kırmızılılara transferde kötü haber geldi. Portekiz basını, Fatih Terim'în ayrılığı sonrası Benfica'nın Gedson Fernandes'i Galatasaray'a vermekten vazgeçtiğini duyurdu.

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