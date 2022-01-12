GALATASARAY TRANSFER HABERLERİ - Benfica'dan flaş Gedson Fernandes kararı! Fatih Terim ayrılınca...

Galatasaray, Süper Lig'de alınan kötü sonuçların ardından teknik direktör Fatih Terim'le yollarını ayırırken, yerine Domenec Torrent'i göreve getirdi.
Sarı-kırmızılılarda teknik direktörlük koltuğunda yaşanan bu değişim, ara transferdeki planları da değiştirdi. Yaz transfer döneminde Gedson Fernandes'i yeniden kadrosuna katmak için girişimde bulunan Cimbom, Benfica'yı ikna edememişti.
Portekizli orta sahayı renklerine bağlamak için yeniden temaslara başlayan sarı-kırmızılılara transferde kötü haber geldi. Portekiz basını, Fatih Terim'în ayrılığı sonrası Benfica'nın Gedson Fernandes'i Galatasaray'a vermekten vazgeçtiğini duyurdu.