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Galatasaray'da ikinci Mustafa Kapı vakası! Bartuğ Elmaz...

Spor Toto Süper Lig'de sıkıntılı günler geçiren Galatasaray, genç yıldızlarını da bir bir kaybetmeye devam ediyor. 2 yıl önce sözleşme uzatamadığı Mustafa Kapı'yı Lille'e kaptıran sarı-kırmızılılar bu sefer de Bartuğ Elmaz'ı ikna edemedi.

Galatasaray Haberleri Giriş Tarihi: 10 Ocak 2022 Pazartesi 06:50
Galatasaray'da ikinci Mustafa Kapı vakası! Bartuğ Elmaz...

Galatasaray'ın bir yıldız adayı daha elinden uçuyor! İki sene önce profesyonel sözleşme imzalatamadığı Mustafa Kapı'nın Lille'e gidişine engel olamayan sarı-kırmızılı kulüp, altyapısından yetişen ve 6 aydır görüştüğü Bartuğ Elmaz'ı da ikna edemedi.

Sabah'ın haberine göre; Şubat 2003 doğumlu Bartuğ, 6 numara pozisyonunda oynuyor ve geleceğin yıldızı gözüyle bakılıyor. 18 yaşındaki oyuncunun Fransız kulübü Marsilya ile anlaşmak üzere olduğu ortaya çıktı. Bartuğ'un menajeri Mirsad Türkcan, genç oyuncusuna uzun süredir Avrupa'da kulüp arıyordu.

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