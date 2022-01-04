TRANSFER HABERLERİ: Muslera'dan Galatasaray'a kaleci önerisi! Kevin Dawson...

Galatasaray 'da Fernando Muslera 'nın sakatlığının ardından eldivenleri devralan İsmail Çipe bir türlü bekleneni veremedi. 26 yaşındaki kaleci özellikle kupada oynanan Denizlispor mücadelesinin ardından tribünlerin tepkisini çekti.

Sarı-kırmızılılarda bir diğer kaleci Fatih Öztürk'e de çok fazla şans verilmemesi nedeniyle ayrılık aşamasına gelindi. Tecrübeli eldivenin Süper Lig ekiplerinden Adana Demirspor ile anlaşma noktasında olduğu kaydedildi.