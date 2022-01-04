TRANSFER HABERLERİ: Muslera'dan Galatasaray'a kaleci önerisi! Kevin Dawson...

Süper Lig'de Sivasspor karşılaşmasında takım arkadaşı Christian Luyindama ile çarpışan Muslera, yaşadığı ağır sakatlık nedeniyle sezonu kapattı.
Süper Lig'de Sivasspor karşılaşmasında takım arkadaşı Christian Luyindama ile çarpışan Muslera, yaşadığı ağır sakatlık nedeniyle sezonu kapattı.
Galatasaray'da Fernando Muslera'nın sakatlığının ardından eldivenleri devralan İsmail Çipe bir türlü bekleneni veremedi. 26 yaşındaki kaleci özellikle kupada oynanan Denizlispor mücadelesinin ardından tribünlerin tepkisini çekti.
Sarı-kırmızılılarda bir diğer kaleci Fatih Öztürk'e de çok fazla şans verilmemesi nedeniyle ayrılık aşamasına gelindi. Tecrübeli eldivenin Süper Lig ekiplerinden Adana Demirspor ile anlaşma noktasında olduğu kaydedildi.
KEVIN DAWSON İDDİASI
Fernando Muslera'nın sakatlığının ardından kaleci transferi planlayan Galatasaray çareyi yine Uruguay'da buldu.
Uruguay basınında yer alan haberde, Fernando Muslera'nın Galatasaray'a Kevin Dawson ismini önerdiği iddia edildi.
3 yıl Penarol forması ile Uruguay şampiyonluğu yaşayan 29 yaşındaki başarılı kalecinin 31 Aralık 2022'de sözleşmesi sona eriyor.