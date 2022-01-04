Haberler Galatasaray TRANSFER HABERLERİ: Muslera'dan Galatasaray'a kaleci önerisi! Kevin Dawson...

TRANSFER HABERLERİ: Muslera'dan Galatasaray'a kaleci önerisi! Kevin Dawson...

Galatasaray transfer haberleri: Spor Toto Süper Lig'de zirvenin uzağında kalan, Ziraat Türkiye Kupası'nda ise Denizlispor'a elenen Galatasaray'da transfer çalışmaları hız kesmeden devam ediyor. Sarı-kırmızılılarda gündem ise kaleci transferi... Uruguay basınında yer alan haberde, Muslera'nın Galatasaray'a kaleci önerisinde bulunduğu iddia edildi. İşte detaylar.. (fotomac.com.tr / DIŞ HABERLER)

Galatasaray Haberleri Giriş Tarihi: 04 Ocak 2022 Salı 19:44 Güncelleme Tarihi: 04 Ocak 2022 Salı 19:53
KEMAL TAMTÜRK
TRANSFER HABERLERİ: Muslera'dan Galatasaray'a kaleci önerisi! Kevin Dawson...

Süper Lig'de Sivasspor karşılaşmasında takım arkadaşı Christian Luyindama ile çarpışan Muslera, yaşadığı ağır sakatlık nedeniyle sezonu kapattı.

TRANSFER HABERLERİ: Muslera'dan Galatasaray'a kaleci önerisi! Kevin Dawson...

Galatasaray'da Fernando Muslera'nın sakatlığının ardından eldivenleri devralan İsmail Çipe bir türlü bekleneni veremedi. 26 yaşındaki kaleci özellikle kupada oynanan Denizlispor mücadelesinin ardından tribünlerin tepkisini çekti.

TRANSFER HABERLERİ: Muslera'dan Galatasaray'a kaleci önerisi! Kevin Dawson...

Sarı-kırmızılılarda bir diğer kaleci Fatih Öztürk'e de çok fazla şans verilmemesi nedeniyle ayrılık aşamasına gelindi. Tecrübeli eldivenin Süper Lig ekiplerinden Adana Demirspor ile anlaşma noktasında olduğu kaydedildi.

TRANSFER HABERLERİ: Muslera'dan Galatasaray'a kaleci önerisi! Kevin Dawson...

KEVIN DAWSON İDDİASI

Fernando Muslera'nın sakatlığının ardından kaleci transferi planlayan Galatasaray çareyi yine Uruguay'da buldu.

TRANSFER HABERLERİ: Muslera'dan Galatasaray'a kaleci önerisi! Kevin Dawson...

Uruguay basınında yer alan haberde, Fernando Muslera'nın Galatasaray'a Kevin Dawson ismini önerdiği iddia edildi.

TRANSFER HABERLERİ: Muslera'dan Galatasaray'a kaleci önerisi! Kevin Dawson...

3 yıl Penarol forması ile Uruguay şampiyonluğu yaşayan 29 yaşındaki başarılı kalecinin 31 Aralık 2022'de sözleşmesi sona eriyor.

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