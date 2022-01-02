TRANSFER HABERLERİ - Galatasaray'ın yıldızı Victor Nelsson'a Inter kancası!

Sezonun ikinci yarısında yapacağı takviyelerle ligde üst sıralara tırmanmak, UEFA Avrupa Ligi'nde ise finale yükselmek isteyen Galatasaray'da çalışmalar sürüyor.

Cimbom, bir yandan transfer için çaba sarf ederken, diğer taraftan da oyuncularıyla ilgili her gün yeni bir iddia ortaya atılıyor...

Galatasaray için son iddia Çizme basınından geldi. İtalyan gazeteci Rudy Galetti, Serie A devi Inter'in Victor Nelsson ile ilgilendiğini öne sürdü.

Galetti, Inter'in henüz resmi teklifte bulunmadığını ancak Galatasaray'ın 15 milyon euroya Danimarkalı stoperi satmaya sıcak baktığını ifade etti.