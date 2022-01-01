Galatasaray'da ayrılık! Luyindama Antwerp'e gidiyor

Galatasaray 'da ara transfer döneminde gelecek futbolcular kadar gidecek isimler de merak konusu. Süper Lig 'de tarihinin en kötü sezonlarından birini yaşayan sarı kırmızılılarda, ilk ayrılık Luyindama ile yaşanabilir.

ANLAŞMAYA VARILDI!

Fransız basınına yansıyan habere göre, sözleşmesini geçtiğimiz aylarda 2024 yılına kadar uzatan Luyindama, Belçika yolunda. Kongolu stoper, eski Fenerbahçeli Michael Frey ve Samatta'nın yanına Royal Antwerp'e gidebilir.

Habere göre Galatasaray ile Antwerp, satın alma opsiyonlu kiralık olarak transferde anlaşmaya vardı.