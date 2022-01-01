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Galatasaray'da ayrılık! Luyindama Antwerp'e gidiyor

Süper Lig'de gösterdiği performansla taraftarlarını hayal kırıklığına uğratan Galatasaray'da, ocak ayı transfer dönemi hızlı geçecek. Aslan'da bu doğrultuda ilk ayrılık savunma hattında yaşanacak. Sözleşmesini 2024 yılına kadar uzatan Luyindama, Antwerp'e kiralık olarak gidiyor. (fotomac.com.tr / Dış Haberler)

Galatasaray Haberleri Giriş Tarihi: 01 Ocak 2022 Cumartesi 11:32
GÖRKEM AĞGÜNDÜZ
Galatasaray'da ayrılık! Luyindama Antwerp'e gidiyor

Galatasaray'da ara transfer döneminde gelecek futbolcular kadar gidecek isimler de merak konusu. Süper Lig'de tarihinin en kötü sezonlarından birini yaşayan sarı kırmızılılarda, ilk ayrılık Luyindama ile yaşanabilir.

Galatasaray'da ayrılık! Luyindama Antwerp'e gidiyor

ANLAŞMAYA VARILDI!

Fransız basınına yansıyan habere göre, sözleşmesini geçtiğimiz aylarda 2024 yılına kadar uzatan Luyindama, Belçika yolunda. Kongolu stoper, eski Fenerbahçeli Michael Frey ve Samatta'nın yanına Royal Antwerp'e gidebilir.

Habere göre Galatasaray ile Antwerp, satın alma opsiyonlu kiralık olarak transferde anlaşmaya vardı.

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