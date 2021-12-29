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Galatasaray'da 'köstebek' depremi! Burak Elmas'ın odası dinleniyor mu?

Galatasaray'da son dakika gelişmesi... İddialara göre sarı kırmızılı kulübün başkanı Burak Elmas'ın odasında dinlenme cihazı bulundu. Öte yandan, cihazın kim tarafından nasıl konulduğu henüz bilinmiyor. Galatasaray yönetimi, dinleme cihazlarının bulunmasının ardından, olayı yargıya taşıma kararı aldı. İşte detaylar...

Galatasaray Haberleri Giriş Tarihi: 29 Aralık 2021 Çarşamba 12:45 Güncelleme Tarihi: 29 Aralık 2021 Çarşamba 12:46
Galatasaray'da 'köstebek' depremi! Burak Elmas'ın odası dinleniyor mu?

Galatasaray'da uzun zamandır gündemi işgal eden 'köstebek' iddialarında önemli gelişmeler yaşandı.

Hürriyet'in haberine göre geçen sezon Fatih Terim, özel konuşmaların daha evine gitmeden sızdırılmasından şikayet etmiş ve 'köstebek' imasında bulunmuştu.

Terim'den sonra Başkan Burak Elmas da aynı dertten yakınıp, "Nasıl oluyor da konuştuğumuz her şeyi dışarıdan duyuyoruz" diye konuşmuştu.

İddialara göre Başkan Elmas, konunun peşini bırakmadı ve özel bir ekiple odasında arama yaptırınca, herkesi şok eden olay yaşandı! Odasında "böcek" tabir edilen iki adet ortam dinleme cihazı bulunan Elmas'ın hemen gerekli tedbirleri aldığı konuşuluyor.

Böceklerin kimin tarafından yerleştirildiği ya da ne zamandan beri konuşulanların dinlendiği henüz bilinmiyor. Ancak bu konunun yargıya intikal etmesi an meselesi.

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