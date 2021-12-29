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Nicolae Stanciu'nun menajerinden transfer sözleri! Galatasaray...

Son dakika spor haberi: Galatasaray'ın bir süredir transfer gündeminde bulunan Nicolae Stanciu ile ilgili flaş gelişmeler yaşanıyor. Rumen futbolcunun temsilcisi Anamaria Prodan yaptığı açıklamada transfer hakkında ipuçları verdi. Sarı-kırmızılılara kötü haberi veren Prodan, Stanciu'nun transferi için görüşmelerde bulunduğunu ancak bunun Avrupa'dan bir takım olmadığını ifade etti. İşte o sözler ve yaşanan flaş gelişmelerin detayları... (fotomac.com.tr / Dış Haberler)

Galatasaray Haberleri Giriş Tarihi: 29 Aralık 2021 Çarşamba 11:45 Güncelleme Tarihi: 29 Aralık 2021 Çarşamba 11:47
BURAK ŞENTÜRK
Nicolae Stanciu'nun menajerinden transfer sözleri! Galatasaray...

Orta saha mevkisine takviye yapmayı amaçlayan Galatasaray'a Nicolae Stanciu'dan kötü haber geldi. Sarı-kırmızılıların bir süredir peşinde olduğu 28 yaşındaki futbolcu, MLS Ligi'ne transfer olmaya hazırlanıyor.

Nicolae Stanciu'nun menajerinden transfer sözleri! Galatasaray...

DALLAS PEŞİNE DÜŞTÜ!
Digisport'ta yer alan haberde; MLS Ligi ekibi Dallas'ın, Stanciu transferinde sona yaklaştığı ifade edildi. Bonservis bedelinin 10 milyon euro civarında olacağının altı çizildi.

Nicolae Stanciu'nun menajerinden transfer sözleri! Galatasaray...

TEMSİLCİSİNDEN AÇIKLAMA!
Rumen futbolcunun temsilcisi Anamaria Prodan yaptığı açıklamada; "Stanciu'nun transferini tamamlamaya çalışıyorum. Avrupa'dan bir takım değil. Geçen sezon da çok yakındım ancak şimdi para kazanması gereken bir yerde. Transferin artık sonuçlanacağını düşünüyorum." dedi.

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