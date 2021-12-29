Nicolae Stanciu'nun menajerinden transfer sözleri! Galatasaray...

TEMSİLCİSİNDEN AÇIKLAMA!

Rumen futbolcunun temsilcisi Anamaria Prodan yaptığı açıklamada; "Stanciu'nun transferini tamamlamaya çalışıyorum. Avrupa'dan bir takım değil. Geçen sezon da çok yakındım ancak şimdi para kazanması gereken bir yerde. Transferin artık sonuçlanacağını düşünüyorum." dedi.