Nicolae Stanciu'nun menajerinden transfer sözleri! Galatasaray...

Orta saha mevkisine takviye yapmayı amaçlayan Galatasaray'a Nicolae Stanciu'dan kötü haber geldi. Sarı-kırmızılıların bir süredir peşinde olduğu 28 yaşındaki futbolcu, MLS Ligi'ne transfer olmaya hazırlanıyor.
Orta saha mevkisine takviye yapmayı amaçlayan Galatasaray'a Nicolae Stanciu'dan kötü haber geldi. Sarı-kırmızılıların bir süredir peşinde olduğu 28 yaşındaki futbolcu, MLS Ligi'ne transfer olmaya hazırlanıyor.
DALLAS PEŞİNE DÜŞTÜ!
Digisport'ta yer alan haberde; MLS Ligi ekibi Dallas'ın, Stanciu transferinde sona yaklaştığı ifade edildi. Bonservis bedelinin 10 milyon euro civarında olacağının altı çizildi.
TEMSİLCİSİNDEN AÇIKLAMA!
Rumen futbolcunun temsilcisi Anamaria Prodan yaptığı açıklamada; "Stanciu'nun transferini tamamlamaya çalışıyorum. Avrupa'dan bir takım değil. Geçen sezon da çok yakındım ancak şimdi para kazanması gereken bir yerde. Transferin artık sonuçlanacağını düşünüyorum." dedi.
Bu sezon 27 resmi maçta forma giyen Nicolae Stanciu 6 gol ve 8 asistlik katkı verdi. 28 yaşındaki oyuncunun Slavia Prag ile olan sözleşmesi 2023 yılında sona erecek.