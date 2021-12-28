TRANSFER HABERLERİ - Galatasaray'da rota yeniden Mert Müldür! Görüşmeler başladı

İlk yarıyı Antalyaspor galibiyetiyle kapatan Galatasaray'da takviye için kollar sıvandı. Sarı-kırmızılı ekip, Sassuolo forması giyen Mert Müldür'ü kiralamak için İtalyan kulübüyle görüşmelere resmen başladı. Uzun zamandır Galatasaray'ın gündeminde yer alan 22 yaşındaki sağ bek için, teknik heyetin isteği doğrultusunda harekete geçildi.
Mert Müldür'e Türkiye'den başka takımların da takip olduğu ancak oyuncunun ilk tercihinin Galatasaray olduğu belirtiliyor. Satın alma opsiyonlu 1.5 yıllık kiralık görüşmelere başlanan Mert'in yeni yılda transferinin olumlu sonuçlanması bekleniyor.
HER YERDE OYNUYOR
Yaklaşık 2 senedir Galatasaray'ın transfer edebilmek için uğraş verdiği genç oyuncu gerçek mevkii sağ bek gözükse de defansın her bölgesinde görev yapabiliyor. Sacha Boey'in sakatlığının ardından defansın sağında Yedlin görev yaparken, ABD'li futbolcu beklentilerin altında kaldı.