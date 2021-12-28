Haberler Galatasaray TRANSFER HABERLERİ - Galatasaray'da rota yeniden Mert Müldür! Görüşmeler başladı

TRANSFER HABERLERİ - Galatasaray'da rota yeniden Mert Müldür! Görüşmeler başladı

Süper Lig'in ilk yarısında lider Trabzonspor'un 19 puan gerisinde kalan Galatasaray'da ara transfer çalışmaları hız kazandı. Sarı-kırmızılı yönetim, savunma hattına takviye isteyen teknik direktör Fatih Terim'in talebi doğrultusunda milli yıldız Mert Müldür'ü gündemine alırken, İtalyan ekibi Sassuolo'yla görüşmeler başladı. İşte detaylar...

Galatasaray Haberleri Giriş Tarihi: 28 Aralık 2021 Salı 06:50
TRANSFER HABERLERİ - Galatasaray'da rota yeniden Mert Müldür! Görüşmeler başladı

İlk yarıyı Antalyaspor galibiyetiyle kapatan Galatasaray'da takviye için kollar sıvandı. Sarı-kırmızılı ekip, Sassuolo forması giyen Mert Müldür'ü kiralamak için İtalyan kulübüyle görüşmelere resmen başladı. Uzun zamandır Galatasaray'ın gündeminde yer alan 22 yaşındaki sağ bek için, teknik heyetin isteği doğrultusunda harekete geçildi.

TRANSFER HABERLERİ - Galatasaray'da rota yeniden Mert Müldür! Görüşmeler başladı

Mert Müldür'e Türkiye'den başka takımların da takip olduğu ancak oyuncunun ilk tercihinin Galatasaray olduğu belirtiliyor. Satın alma opsiyonlu 1.5 yıllık kiralık görüşmelere başlanan Mert'in yeni yılda transferinin olumlu sonuçlanması bekleniyor.

TRANSFER HABERLERİ - Galatasaray'da rota yeniden Mert Müldür! Görüşmeler başladı

HER YERDE OYNUYOR
Yaklaşık 2 senedir Galatasaray'ın transfer edebilmek için uğraş verdiği genç oyuncu gerçek mevkii sağ bek gözükse de defansın her bölgesinde görev yapabiliyor. Sacha Boey'in sakatlığının ardından defansın sağında Yedlin görev yaparken, ABD'li futbolcu beklentilerin altında kaldı.

TRANSFER HABERLERİ - Galatasaray'da rota yeniden Mert Müldür! Görüşmeler başladı

Fatih Terim bunun üzerine sağda Oğulcan Çağlayan'ı kullanmaya başladı. Mert Müldür için temaslara başlayan Galatasaray, Sassuolo'dan olumlu yanıt alması halinde Yedlin'i kiralık ya da bonservisiyle gönderecek. Yedlin'in de bu nedenle kendisine kulüp aramaya başladığı belirtiliyor.

TRANSFER HABERLERİ - Galatasaray'da rota yeniden Mert Müldür! Görüşmeler başladı

2019 yılında Rapid Viyana'dan Sassuolo takımına transfer olan Mert Müldür, İtalyan ekibinde beklentilerin altında kaldı. 13 karşılaşmayı çıkan futbolcu, 1 asistlik katkı yapabildi. Gençlere yatırım kararı alan Terim, Mert'in potansiyelini gösteremediğini, G.Saray'da parlayacağını düşünüyor.

Savaş ÇORLU

DİĞER
Aynalı Tahir’in yıldızı Yeşim Büber'in değişimi ağızları açık bıraktı... İşte uzun yıllardır teknede yaşayan ünlü oyuncunun son hali!
Süper Lig'de sezonun ilk yarısı sona erdi: Trabzonspor'dan büyük fark! İşte puan durumu
SON DAKİKA
Anasayfa Anasayfa Beşiktaş Beşiktaş Fenerbahçe Fenerbahçe Galatasaray Galatasaray Trabzonspor Trabzonspor