Usta yazarlar Galatasaray - Denizlispor maçını değerlendirdi! "Utanç gecesinin hesabını biri vermeli"

Aristo'nun dediği gibi; "Mutluluk doğru ve güzel düşüncelerle düşünebilmeyi bilmektir". Düşünceler güzeldi fakat gerçekler acıydı.

Cömertçe harcanan sayısız gol pozisyonunun ardından, Alpaslan'ın kırmızı kartı ve son saniyede kornerden yenen "skandal" bir golle, sarı kırmızılıların ansızın beliren mutluluğu da umudu da yerle bir olmuştu.

Mart ayına ve bu takıma dair umutlanmaya daha hayli zaman ve kat edecek mesafe var. Mutluluksa -adeta- Kaf Dağı'nın bile ardında. Tarih yazan Denizlispor'u (başta Fatih Tekke ve kaleci Abdülkadir olmak üzere) yürekten tebrik ediyorum.