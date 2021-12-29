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Galatasaray - Denizlispor maçı sonrası Fatih Terim'den Farioli açıklaması! Yardımcısı olacak mı?

Galatasaray Teknik Direktörü Fatih Terim, Ziraat Türkiye Kupası'nda oynadıkları Denizlispor maçı sonrası açıklamalarda bulundu. Terim, kendisine sorulan Francesco Farioli sorusunu da cevapladı. Peki, Farioli Galatasaray'da Fatih Terim'in yardımcısı olacak mı? İşte o sözler...

Galatasaray Haberleri Giriş Tarihi: 29 Aralık 2021 Çarşamba 11:14
Galatasaray - Denizlispor maçı sonrası Fatih Terim'den Farioli açıklaması! Yardımcısı olacak mı?

Galatasaray Teknik Direktörü Fatih Terim, İtalyan teknik adam Francesco Farioli'nin, yardımcısı olacağı iddialarına ilişkin konuştu.

İşte o sözler...

"Benim haberim yok, yalanlar sırayla gidiyor. Yeni gündem maddemiz bu galiba. Maç haricinde ben hiç görüşmedim kendisiyle. Birçok kişi öngörülüyor. Klasik haline geldi. Hatta teknik direktör yetiştirmeme olayıyla birleştirdiler. Bazen hatırlatmak gerekiyor, Türk futbolunun son 50 yılında her kademede yer aldım. Çok da kalabalık ekiplerle çalıştım. Ayrıca somut başarı olarak baktığınızda en fazla şampiyonluk yaşayan, en çok galibiyet alan, birçok ilki yapan ve yeni ortaya konan birçok şeyin karşısında Fatih Terim yazan bir adamım ben. Böyle bir başarı varsa, bunun arkasında bir ekip var demektir. Kimse tek başına en üst seviyede bu kadar kalamaz"

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