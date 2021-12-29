Fenerbahçeli eski golcü Vincent Janssen Cesar Montes'e Galatasaray'ı önerdi! Transfer...

Yaz transfer sezonunda Galatasaray'ın gündeminde bulunan ve sarı kırmızılıların ilgisinin devam ettiği bilinen Cesar Montes ile ilgili yeni bir gelişme yaşandı.
Meksika basınında yer alan bilgilere göre Fenerbahçe'nin eski golcüsü Vincent Janssen, 24 yaşındaki stopere Galatasaray'ı önerdi.
"ORADA ÜST DÜZEY OYNAYABİLİRSİN"
Haberde yer alan bilgilere göre Vincent Janssen, takım arkadaşıyla yaptığı konuşmada, "Galatasaray her zaman Avrupa kupalarında oynayan, üst düzey bir futbol takımı. Orada futbol oynamanın tadını çıkarabilirsin. Başarılı olabilirsin." dedi.