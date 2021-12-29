Haberler Galatasaray Fenerbahçeli eski golcü Vincent Janssen Cesar Montes'e Galatasaray'ı önerdi! Transfer...

Fenerbahçeli eski golcü Vincent Janssen Cesar Montes'e Galatasaray'ı önerdi! Transfer...

Bir dönem Fenerbahçe'de de forma giyen ve şu sıralar Meksika Ligi ekiplerinden Monterrey'de bulunan Hollandalı golcü Vincent Janssen, Galatasaray'ın transfer gündeminde bulunan Cesar Montes ile görüştü. Meksika basınında yer alan bilgilere göre yıldız isim, Cesar Montes'e Galatasaray'a gitme önerisinde bulundu. İşte o sözler... (Fotomac.com.tr | DIŞ HABERLER)

Galatasaray Haberleri Giriş Tarihi: 29 Aralık 2021 Çarşamba 15:54 Güncelleme Tarihi: 29 Aralık 2021 Çarşamba 15:55
ÖMER AYKUT ÖZAŞKIN
Fenerbahçeli eski golcü Vincent Janssen Cesar Montes'e Galatasaray'ı önerdi! Transfer...

Yaz transfer sezonunda Galatasaray'ın gündeminde bulunan ve sarı kırmızılıların ilgisinin devam ettiği bilinen Cesar Montes ile ilgili yeni bir gelişme yaşandı.

Fenerbahçeli eski golcü Vincent Janssen Cesar Montes'e Galatasaray'ı önerdi! Transfer...

Meksika basınında yer alan bilgilere göre Fenerbahçe'nin eski golcüsü Vincent Janssen, 24 yaşındaki stopere Galatasaray'ı önerdi.

Fenerbahçeli eski golcü Vincent Janssen Cesar Montes'e Galatasaray'ı önerdi! Transfer...

"ORADA ÜST DÜZEY OYNAYABİLİRSİN"
Haberde yer alan bilgilere göre Vincent Janssen, takım arkadaşıyla yaptığı konuşmada, "Galatasaray her zaman Avrupa kupalarında oynayan, üst düzey bir futbol takımı. Orada futbol oynamanın tadını çıkarabilirsin. Başarılı olabilirsin." dedi.

Fenerbahçeli eski golcü Vincent Janssen Cesar Montes'e Galatasaray'ı önerdi! Transfer...

CESAR MONTES KİMDİR?
24 Şubat 1997'de Meksika'da dünyaya gelen Montes, 1.95 boyunda ve stoper mevkiinde forma giyiyor. Sağ ayağını etkili bir şekilde kullanabilen Montes, bu sezon toplamda 10 müsabakada forma giydi ve 781 dakika süre aldı.

Fenerbahçeli eski golcü Vincent Janssen Cesar Montes'e Galatasaray'ı önerdi! Transfer...

Öte yandan Montes, Meksika milli takımı ile 19 maçta forma giyerkan 1 gol üretti.

DİĞER
Son dakika... Galatasaray'a bir Rumen daha! Morutan ve Cicaldau sonrası bomba iddia
İki erkek öğrencisiyle cinsel ilişkiye giren öğretmen! Öğretmenlikten atıldı hapis cezası aldı
SON DAKİKA
Anasayfa Anasayfa Beşiktaş Beşiktaş Fenerbahçe Fenerbahçe Galatasaray Galatasaray Trabzonspor Trabzonspor