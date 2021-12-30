Galatasaray güldü!

Herbalife Kadınlar Basketbol Ligi'nin 11. haftasında Beşiktaş Galatasaray, Elazığ İl Özel İdare'yi ağırladı. Sarı-kırmızılılar, ilk periyotu 22-10 önde tamamladı. İkinci çeyrekte sayı bulmakta zorlanan Cimbom, devre arasına 31-20 üstün girdi. Üçüncü periyotta Elazığ, 6 sayı fazla atmasına rağmen son çeyreğe Galatasaray, 42-37'yle yine önde girdi. Dördüncü periyotta rakibine pota altını karartan Sarayın Sultanları maçtan 58-43 galip ayrılmayı başardı. Galatasaray'da Krajisnik 15, Davis 13, Pelin 11, Gizem 10 sayı kaydetti. Aslan ligdeki 7. galibiyetini aldı. Günün diğer sonuçları şöyle: Çankaya-Bursa: 68-72, Antalya- OGM Orman: 63-73, Mersin-Beşiktaş 87-68.
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