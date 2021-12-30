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Galatasaray ve BeşiktaşLucas Olaza transferinde üzen gelişme!

Süper Lig'de zirvenin uzağında kalan Galatasaray ve Beşiktaş, ara transfer dönemi için sol bek arayışına geçmişti. Ezeli rakipler Valladolid forması giyen Lucas Olaza ile ilgilenirken, İspanya'dan üzen haber geldi. (fotomac.com.tr / Dış Haberler)

Galatasaray Haberleri Giriş Tarihi: 30 Aralık 2021 Perşembe 12:07
GÖRKEM AĞGÜNDÜZ
Galatasaray ve Beşiktaş'ı Lucas Olaza transferinde üzen gelişme!

Ligin ikinci yarısına yeni bir sol bek ile girmek isteyen Galatasaray ve Beşiktaş, gözünü Lucas Olaza'ya dikmişti. Valladolid forması giyen 27 yaşındaki sol bek için İspanya'dan kötü haber geldi.

Galatasaray ve Beşiktaş'ı Lucas Olaza transferinde üzen gelişme!

"KARİYER PLANINDA TÜRKİYE YOK"

Haberde, Lucas Olaza için La Liga ekiplerinin devrede olduğunu son olarak da Espanyol'un seol bek oyuncusuna teklif sunduğu belirtildi. Olaza'yla Galatasaray ve Beşiktaş'ın da ilgilendiği yazılırken, oyuncunun kariyer planında Türkiye olmadığı ifade edildi.

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