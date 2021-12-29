Galatasaray Joao Pedro'dan kötü haber! Servet istediler

Süper Lig'de kötü bir sezon geçiren Ziraat Türkiye Kupası'nda Denizlispor'a elenen Galatasaray'da transfer çalışmaları hız kesmeden devam ediyor.

Mbaye Diagne'nin sakatlığı ve Mostafa Mohamed'in Mısır Milli Takımı ile Afrika Uluslar Kupası'nda mücadele edecek olması, Galatasaray 'ı forvet hattına bir takviye adına arayışlara itmiş durumda.