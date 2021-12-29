Haberler Galatasaray Galatasaray Joao Pedro'dan kötü haber! Servet istediler

Galatasaray Joao Pedro'dan kötü haber! Servet istediler

Son dakika Galatasaray transfer haberleri: Devre arasında forvet hattına bir takviye yapmayı planlayan Galatasaray'ın Cagliari'nin yıldızı Joao Pedro için girişimlerde bulunduğu iddia edilmişti. İtalyan basınında yer alan haberde Joao Pedro için istenen rakamın belli olduğu yazıldı. İşte detaylar... (fotomac.com.tr / DIŞ HABERLER)

Galatasaray Haberleri Giriş Tarihi: 29 Aralık 2021 Çarşamba 18:03 Güncelleme Tarihi: 29 Aralık 2021 Çarşamba 18:14
KEMAL TAMTÜRK
Galatasaray Joao Pedro'dan kötü haber! Servet istediler

Süper Lig'de kötü bir sezon geçiren Ziraat Türkiye Kupası'nda Denizlispor'a elenen Galatasaray'da transfer çalışmaları hız kesmeden devam ediyor.

Galatasaray Joao Pedro'dan kötü haber! Servet istediler

Mbaye Diagne'nin sakatlığı ve Mostafa Mohamed'in Mısır Milli Takımı ile Afrika Uluslar Kupası'nda mücadele edecek olması, Galatasaray 'ı forvet hattına bir takviye adına arayışlara itmiş durumda.

Galatasaray Joao Pedro'dan kötü haber! Servet istediler

Bu doğrultuda çalışmalarını sürdüren Galatasaray'a ilişkin son olarak flaş bir iddia gündeme geldi. Galatasaray'ın Cagliari'nin yıldızı Joao Pedro için girişimlerde bulunduğu iddia edildi.

SON DAKİKA
Anasayfa Anasayfa Beşiktaş Beşiktaş Fenerbahçe Fenerbahçe Galatasaray Galatasaray Trabzonspor Trabzonspor