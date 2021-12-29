Galatasaray Joao Pedro'dan kötü haber! Servet istediler

Süper Lig'de kötü bir sezon geçiren Ziraat Türkiye Kupası'nda Denizlispor'a elenen Galatasaray'da transfer çalışmaları hız kesmeden devam ediyor.
Süper Lig'de kötü bir sezon geçiren Ziraat Türkiye Kupası'nda Denizlispor'a elenen Galatasaray'da transfer çalışmaları hız kesmeden devam ediyor.
Mbaye Diagne'nin sakatlığı ve Mostafa Mohamed'in Mısır Milli Takımı ile Afrika Uluslar Kupası'nda mücadele edecek olması, Galatasaray 'ı forvet hattına bir takviye adına arayışlara itmiş durumda.
Bu doğrultuda çalışmalarını sürdüren Galatasaray'a ilişkin son olarak flaş bir iddia gündeme geldi. Galatasaray'ın Cagliari'nin yıldızı Joao Pedro için girişimlerde bulunduğu iddia edildi.
15 MİLYON EURO İSTİYORLAR
İtalyan basınında yer alan haberde Cagliari'nin Joao Pedro için 15 milyon Euro bonservis bedeli talep ettiği iddia edildi.