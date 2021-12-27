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Galatasaray Tomas Ribeiro'ya resmi teklif yaptı mı? Portekiz basını yazdı

Galatasaray'dqa son dakika transfer haberi... Daha önce de sarı kırmızılıların transfer gündeminde yer aldığı iddia edilen Tomas Ribeiro'ya ilişkin Portekiz basınından yeni bir haber gündeme geldi. Peki, Galatasaray Tomas Ribeiro için teklifte bulundu mu? İşte detaylar... (Fotomac.com.tr | DIŞ HABERLER)

Galatasaray Haberleri Giriş Tarihi: 27 Aralık 2021 Pazartesi 16:13
ÖMER AYKUT ÖZAŞKIN
Galatasaray Tomas Ribeiro'ya resmi teklif yaptı mı? Portekiz basını yazdı

Galatasaray ile sezon başında da adı anılan Tomas Ribeiro'ya ilişkin Portekiz basınında yeni bir gelişme aktarıldı.

Record'da yer alan bilgilere göre İtalya'dan Sassuolo, Napoli ve Udinese ile beraber Türkiye'den Galatasaray'ın Ribeiro'ya ilgisi bulunuyor.

RESMİ TEKLİF YAPILDI MI?
Haberde, şu ana dek Tomas Ribeiro için herhangi bir resmi teklifin yapılmadığı ifade edilirken, bu takımların oyuncuyu analiz etmeye devam ettiği kaydedildi.

Stoper mevkinde forma giyen Tomas Ribeiro, bu sezon toplamda 17 müsabakada forma giydi.

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