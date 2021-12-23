SPOR HABERİ - Fatih Terim gemileri yaktı! İşte Galatasaray'da yapılacak transferler

Galatasaray 'da kötü gidişata çözüm olarak transfer görülüyor. Yardımcı antrenör Selçuk İnan'ın, Adana Demirspor yenilgisi sonrasındaki, "Çalışıyoruz ama olmuyor. Çalışarak gelişemiyorsak değişerek gelişebiliriz" açıklaması devre arasında yapılacak takviyeleri gündeme getirdi.

TERİM'İN EKİBİNE TAKVİYE

Milliyet'in haberine göre; Başkan Burak Elmas ve yöneticiler transfer için kaynak ararken, en az 5 oyuncu ile beraber teknik direktör Fatih Terim'in ekibine de takviye yapılması gündeme geldi. Terim'in ekibine yabancı bir yardımcının dahil olacağı öğrenildi.