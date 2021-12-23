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SPOR HABERİ - Fatih Terim gemileri yaktı! İşte Galatasaray'da yapılacak transferler

Spor haberi... Süper Lig'de 18. haftanın sonuna gelinirken, Galatasaray beklenenin oldukça altında bir performans gösteriyor. Devre arasına bir hafta kala takıma yapılacak takviyeler için kolları sıvayan Sarı-Kırmızılılar'da takviye yapılacak mevkiler de belli oldu. İşte detaylar... (GS haberi)

Galatasaray Haberleri Giriş Tarihi: 23 Aralık 2021 Perşembe 12:30
SPOR HABERİ - Fatih Terim gemileri yaktı! İşte Galatasaray'da yapılacak transferler

Galatasaray'da kötü gidişata çözüm olarak transfer görülüyor. Yardımcı antrenör Selçuk İnan'ın, Adana Demirspor yenilgisi sonrasındaki, "Çalışıyoruz ama olmuyor. Çalışarak gelişemiyorsak değişerek gelişebiliriz" açıklaması devre arasında yapılacak takviyeleri gündeme getirdi.

SPOR HABERİ - Fatih Terim gemileri yaktı! İşte Galatasaray'da yapılacak transferler

TERİM'İN EKİBİNE TAKVİYE
Milliyet'in haberine göre; Başkan Burak Elmas ve yöneticiler transfer için kaynak ararken, en az 5 oyuncu ile beraber teknik direktör Fatih Terim'in ekibine de takviye yapılması gündeme geldi. Terim'in ekibine yabancı bir yardımcının dahil olacağı öğrenildi.

SPOR HABERİ - Fatih Terim gemileri yaktı! İşte Galatasaray'da yapılacak transferler

OKAN KOCUK'UN GERİ DÖNMESİ GÜNDEMDE
Transferde kaleye ilk planda Giresunspor'a kiralanan Okan Kocuk'un geri dönmesi gündemde... Göztepe'den İrfan Can Eğribayat için nabız yoklayan Galatasaray, yüksek bir maliyetle karşılaştı.

SPOR HABERİ - Fatih Terim gemileri yaktı! İşte Galatasaray'da yapılacak transferler

PERFORMANSI YÜKSELDİ
Sivasspor deplasmanında ağır sakatlık geçiren Fernando Muslera'nın mart ayı başında sahalara dönmesi bekleniyor. Bu nedenle Okan'ın geri dönmesi fikri ağırlık kazandı. Deneyimli eldiven Giresunspor'da son haftalarda yükselen performansıyla dikkat çekiyor.

SPOR HABERİ - Fatih Terim gemileri yaktı! İşte Galatasaray'da yapılacak transferler

GEDSON FERNANDES TRANSFERİ SON AŞAMADA
Benfica'dan Gedson Fernandes'in transferinde ise son aşamaya gelindiği öğrenildi. Teknik ekibin, 6 numara transferini zorunlu gördüğü bunun için de titiz bir çalışma yürütüldüğü belirtildi.

SPOR HABERİ - Fatih Terim gemileri yaktı! İşte Galatasaray'da yapılacak transferler

EN AZ 5 TRANSFER
Sarı-kırmızılılar, forvet ve ofansif kanat takviyesi için de kolları sıvadı. Böylece devre arası için en az 5 ismin kadroya dahil edilmesinin planlandığı bildirildi.

SPOR HABERİ - Fatih Terim gemileri yaktı! İşte Galatasaray'da yapılacak transferler

TERİM KADROYA DAHİL ETTİ
Galatasaray'da teknik kadro çözümü transferde ararken, Adana Demirspor deplasmanında sahaya çıkan ilk 11 ve sonradan oyuna girenlerden İsmail Çipe dışında tamamının Fatih Terim döneminde kadroya dahil edilmesi dikkat çekti.

SPOR HABERİ - Fatih Terim gemileri yaktı! İşte Galatasaray'da yapılacak transferler

FEGHOULI, TERİM ÖNCESİ GELDİ
Kaleci İsmail ise altyapıdan daha önce gelirken, yakın dönemde yeni kontrata imza atmıştı. Adana deplasmanına götürülüp süre almayanlar arasında bulunan Feghouli ise 2017'de, Terim öncesinde kadroya dahil olmuştu.

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