GALATASARAY HABERLERİ - Eyüpspor Galatasaray'ın Leuven'e kiraladığı Sekidika'yı istiyor!

Leuven teknik direktörü Marc Brys, geçtiğimiz ay oyuncusuyla ilgili, "Sekidika önce corona oldu sonra sakatlandı. Şimdi iyi gidiyor. Oldukça hızlı, top becerileri iyi ve öngörülemez bir oyuncu. Sağ kanattan iyi vuruşları var. Galatasaray'a gittiyse zaten iyidir. Onlar paçavra almazlar" şeklinde bir açıklama yapmıştı.