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GALATASARAY HABERLERİ - Eyüpspor Galatasaray'ın Leuven'e kiraladığı Sekidika'yı istiyor!

Son dakika Galatasaray haberleri... Galatasaray'ın sezon başında Belçika takımlarından Leuven'e kiraladığı Jesse Sekidika'ya talip çıktı. Nijeryalı genç futbolcuyu, TFF 1. Lig takımlarından Eyüpspor'un istediği ifade edildi. İşte detaylar... (GS spor haberi)

Galatasaray Haberleri Giriş Tarihi: 23 Aralık 2021 Perşembe 14:06 Güncelleme Tarihi: 23 Aralık 2021 Perşembe 14:09
GALATASARAY HABERLERİ - Eyüpspor Galatasaray'ın Leuven'e kiraladığı Sekidika'yı istiyor!

TFF 1. Lig ekiplerinden Eyüpspor, Gaatasaray'ın sezon başında Belçika ekibi Leuven'e kiraladığı Jesse Sekidika'nın peşinde.

GALATASARAY HABERLERİ - Eyüpspor Galatasaray'ın Leuven'e kiraladığı Sekidika'yı istiyor!

Hürriyet'te yer alan habere göre 250 bin euro kiralama bedeliyle Belçika'nın yolunu tutan 25 yaşındaki sağ kanat için görüşmelere başlayan Eyüpspor, sarı kırmızılı kulüple temas halinde.

GALATASARAY HABERLERİ - Eyüpspor Galatasaray'ın Leuven'e kiraladığı Sekidika'yı istiyor!

Galatasaray Nelsson'a lisans çıkartabilmek için Sekidika'yı takımdan göndermişti. 1. Lig'de şampiyonluk hedefleyen eflatun-sarılılar, oyuncuyu kadrosuna katıp hücum çeşitliliğini artırma amacında.

GALATASARAY HABERLERİ - Eyüpspor Galatasaray'ın Leuven'e kiraladığı Sekidika'yı istiyor!

Eyüpspor'un forvet hattında Umut Bulut, Pa Dibba ve Cenk Ahmet Alkılıç gibi tecrübeli isimler bulunuyor.

GALATASARAY HABERLERİ - Eyüpspor Galatasaray'ın Leuven'e kiraladığı Sekidika'yı istiyor!

Leuven teknik direktörü Marc Brys, geçtiğimiz ay oyuncusuyla ilgili, "Sekidika önce corona oldu sonra sakatlandı. Şimdi iyi gidiyor. Oldukça hızlı, top becerileri iyi ve öngörülemez bir oyuncu. Sağ kanattan iyi vuruşları var. Galatasaray'a gittiyse zaten iyidir. Onlar paçavra almazlar" şeklinde bir açıklama yapmıştı.

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