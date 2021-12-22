Spor yazarları Adana Demirspor - Galatasaray maçını değerlendirdi

Soruyorum; hoyratça Demirspor'a kiralanan Yunus, mevkisinde yer işgal eden ya da beğenilen hangi Galatasaraylı futbolcudan daha kötü (ilginçtir cümle bitti Yunus, muazzam bir gol daha attı)? Futbol, hayata dair o kadar çok ibretlik hikaye barındırıyor ki…
Yunus'un dün akşamki unutulmaz performansı kariyerinde çoktandır hak ettiği çıkışı sağlayacak gibi duruyor. Galatasaray'da mevcut yönetim, teknik heyet ve oyuncu grubu için Mart ayındaki Avrupa maçlarına kadar "su kaynatmadan" ilerlemek artık çok ama çok zor.
Oyuncu kalitesi kötü, oyun zayıf, hoca tribünde, yönetim eksile eksile yol alıyor… İvedilikle bu gidişata "dur" diyecek bir şeyler yapılmalı.
Fatih Terim gibi güçlü, deneyimli ve başarılı bir karakter bu ve benzeri durumlarda yapılacak ilk şeyin; özeleştiri olduğunu biliyordur, eminim. Avrupa sınavları hoş bir heyecan yaratsa da Mart ayına daha çok var.