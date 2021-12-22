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Spor yazarları Adana Demirspor - Galatasaray maçını değerlendirdi

Spor Toto Süper Lig'in 18. haftasında Galatasaray deplasmanda Adana Demirspor ile karşı karşıya geldi. Sarı-kırmızılılar 5 Ocak Fatih Terim Stadyumu'nda oynanan zorlu karşılaşmada rakibine 2-0'lık skorla boyun eğdi. Spor yazarları da kritik karşılaşma ile ilgili flaş değerlendirmelerde bulundu. İşte o yazıları...

Galatasaray Haberleri Giriş Tarihi: 22 Aralık 2021 Çarşamba 06:50
Spor yazarları Adana Demirspor - Galatasaray maçını değerlendirdi

G.SARAY YÜREKLER ACISI - ERMAN TOROĞLU

Futbolda bu iş böyledir. İki maç oynanıyor aynı anda. Galatasaray maçına fazla bakmıyorum sebebi basit. Çünkü Galatasaray'ın iddiası yok. Neredeyse düşme hattına inecek. Haliylen liderin maçına bakıyorsunuz. Orda da enteresan işler oldu. Güzel goller, ölümüne mücadele, güzel hareketler, ama kopuk kopuk.

Spor yazarları Adana Demirspor - Galatasaray maçını değerlendirdi

Galatasaray karşılaşmasına baktım arada. Hali yürekler acısı. Teknik kadrosu en başta Fatih, zaten hakemler diye diye takımı da bitirdiler. Futbolcular dedik ki "Nasıl olsa Fatih hoca dahil bizi kusurlu bulmuyor, biz iyiyiz hakemler kötü." İşte dün gece Adana Demirspor "Al sana hakemler" dedi. Galatasaray başkanı ve yönetimi teknik heyet konusunda herhalde bazı uygulamalara geçeceklerdir.

Spor yazarları Adana Demirspor - Galatasaray maçını değerlendirdi

12 VE 21 - SERKAN KORKMAZ

Yine golsüz berabere biten bir ilk yarı vardı ama bu kez son haftalardakine göre "bi' tık" daha iyi bir Galatasaray izlemiştik, doğrusunu söylemek gerekirse. Bekler ya maç sıklığından ya da form durumlarından dolayı değişmiş ve bu durum (ben dahil) hiç kimse tarafından yadırganmamıştı. Tıpkı Diagne ve Feghouli'nin yokluklarının yadırganmadığı gibi… İkinci yarıya hızlı giren Galatasaray Adana'da öne geçeceği hissini uyandırmaya başlamıştı ki kalesinde kendi futbolcusu Yunus Akgün'ün golünü gördü.

Spor yazarları Adana Demirspor - Galatasaray maçını değerlendirdi

Soruyorum; hoyratça Demirspor'a kiralanan Yunus, mevkisinde yer işgal eden ya da beğenilen hangi Galatasaraylı futbolcudan daha kötü (ilginçtir cümle bitti Yunus, muazzam bir gol daha attı)? Futbol, hayata dair o kadar çok ibretlik hikaye barındırıyor ki…

Spor yazarları Adana Demirspor - Galatasaray maçını değerlendirdi

Yunus'un dün akşamki unutulmaz performansı kariyerinde çoktandır hak ettiği çıkışı sağlayacak gibi duruyor. Galatasaray'da mevcut yönetim, teknik heyet ve oyuncu grubu için Mart ayındaki Avrupa maçlarına kadar "su kaynatmadan" ilerlemek artık çok ama çok zor.

Spor yazarları Adana Demirspor - Galatasaray maçını değerlendirdi

Oyuncu kalitesi kötü, oyun zayıf, hoca tribünde, yönetim eksile eksile yol alıyor… İvedilikle bu gidişata "dur" diyecek bir şeyler yapılmalı.
Fatih Terim gibi güçlü, deneyimli ve başarılı bir karakter bu ve benzeri durumlarda yapılacak ilk şeyin; özeleştiri olduğunu biliyordur, eminim. Avrupa sınavları hoş bir heyecan yaratsa da Mart ayına daha çok var.

Spor yazarları Adana Demirspor - Galatasaray maçını değerlendirdi

Puan cetveline bakıldığında Fatih Terim'in takımı lig sonuncusuna 12 puan (düşme hattına daha da yakın), lig liderine 21 puan uzaklıkta.
Hocanın, kendi memleketinde, kendi oyuncusunun attığı iki golle uğradığı bu yenilgi kariyerinin en kötü akşamlarından birini yaşattı.

Spor yazarları Adana Demirspor - Galatasaray maçını değerlendirdi

BİRAZ ÖZ ELEŞTİRİ - LEVENT TÜZEMEN

Yunus Akgün'ün oynadığı futbol ve attığı muhteşem goller Fatih Terim'in transfer mühendisliğinin iflas ettiğinin belgesidir. Galatasaray, Terim'le yaşadığı şampiyonluk dönemlerinde transferleri Faruk Süren, Ünal Aysal ve Dursun Özbek gibi başkanlar yapmıştır. Kadro mühendisliğinde "Papatya falı" açılmamalıdır.

Spor yazarları Adana Demirspor - Galatasaray maçını değerlendirdi

Terim bir hoca olarak, tanıdığı yeteneklerini bildiği 21 yaşındaki Yunus Akgün'ü Adana Demirspor'a veriyor. Ardından "Ya tutarsa" anlayışıyla Keçiören'den 21 yaşındaki Barış Alper Yılmaz'ı 1.5 milyon Euro bonservis verip alıyor.
O Yunus Adana'yı zirveye taşıyor ve Galatasaray'a jenerik olacak goller atıyor. Bal yapmayan Barış kadroda bile yer bulamıyor.

Spor yazarları Adana Demirspor - Galatasaray maçını değerlendirdi

Terim'in yere göğe sığdıramadığı Morutan el freniyle oynuyor ve kaleye üç şut atıyor birini bile isabet ettiremiyor. Morutan öyle torpilli ki; yenilen ikinci golden sonra oyundan alınıyor. Rumenler'in transferinde etkileri olduğu söylenen Hagi ile Popescu acaba bu Morutan'ı ve Cicaldau'yu transfer ederler mi? Bir frikik vuruşu bile kaleyi tutmayan Cicaldau ile Morutan berbat bir kadro mühendisliği sonrasında Galatasaray'a atılmış pahalı bir kazıktır.

Spor yazarları Adana Demirspor - Galatasaray maçını değerlendirdi

Yıllarca "Sol bek oynamaz" dediğim Ömer Bayram Adana ataklarında koridor oluyor.
Terim öfkelendiği için Aanholt kulübede oturuyor. Gençleştirilmiş Galatasaray sahada kadro değişikliği yüzünden "Beceriksizler" ve "Acemiler" görüntüsünü veriyor.
Başakşehir'e harika kafa golü atan Mustafa gol yollarında bir golcüye yakışmayan fırsatları kaçırıyor.

Spor yazarları Adana Demirspor - Galatasaray maçını değerlendirdi

Galatasaray'ın 4 milyon doları varsa bunu rakip kale önünde duvar bile olamayan pas kalitesi sınırlı Mustafa'ya harcamamalıdır.
Adana'daki yenilgi bu kez hakeme bağlanamaz. Ama yenilgiye neden olanlar bence çuvaldızı artık kendilerine batırmalıdır.

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