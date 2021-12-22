Spor yazarları Adana Demirspor - Galatasaray maçını değerlendirdi

Galatasaray karşılaşmasına baktım arada. Hali yürekler acısı. Teknik kadrosu en başta Fatih, zaten hakemler diye diye takımı da bitirdiler. Futbolcular dedik ki "Nasıl olsa Fatih hoca dahil bizi kusurlu bulmuyor, biz iyiyiz hakemler kötü." İşte dün gece Adana Demirspor "Al sana hakemler" dedi. Galatasaray başkanı ve yönetimi teknik heyet konusunda herhalde bazı uygulamalara geçeceklerdir.

12 VE 21 - SERKAN KORKMAZ

Yine golsüz berabere biten bir ilk yarı vardı ama bu kez son haftalardakine göre "bi' tık" daha iyi bir Galatasaray izlemiştik, doğrusunu söylemek gerekirse. Bekler ya maç sıklığından ya da form durumlarından dolayı değişmiş ve bu durum (ben dahil) hiç kimse tarafından yadırganmamıştı. Tıpkı Diagne ve Feghouli'nin yokluklarının yadırganmadığı gibi… İkinci yarıya hızlı giren Galatasaray Adana'da öne geçeceği hissini uyandırmaya başlamıştı ki kalesinde kendi futbolcusu Yunus Akgün'ün golünü gördü.