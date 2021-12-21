Erman Toroğlu'dan flaş Zorbay Küçük ve Galatasaray yorumu! "Peki siz neredesiniz?"

Allah'tan futbolda VAR diye bir şey çıktı. Dünya futbolu VAR'dan evvel ve VAR'dan sonra diye iki dönemde konuşulacak. Sahtekar futbolcular, yanlış kararlar, maç satan hakemler, yardımcı hakemler dahil hepsinin pabucu dama atıldı. Eskiden böyle bir şey yoktu ne kulaklık vardı ne bir şey. Yalnıııııızz! Ey hakemler soyunma odasına gidene kadar kulaklığınızı çıkarmayın ve yukarı ile irtibatı kesmeyin. Halis Özkahya düdük çaldı, kulaklığı çıkardı, hakemliği bitirdi.
Allah'tan futbolda VAR diye bir şey çıktı. Dünya futbolu VAR'dan evvel ve VAR'dan sonra diye iki dönemde konuşulacak. Sahtekar futbolcular, yanlış kararlar, maç satan hakemler, yardımcı hakemler dahil hepsinin pabucu dama atıldı. Eskiden böyle bir şey yoktu ne kulaklık vardı ne bir şey. Yalnıııııızz! Ey hakemler soyunma odasına gidene kadar kulaklığınızı çıkarmayın ve yukarı ile irtibatı kesmeyin. Halis Özkahya düdük çaldı, kulaklığı çıkardı, hakemliği bitirdi.
Ey hakemler siz sahada görünüyorsunuz ama tünele girdiğiniz zaman görüntü yok. Çünkü size o içeriye girdiğinizde kapalı alanda hakaretler yapılıyor, gel gel yapılıyor. Temsilciler bunu yazıyorlar ve yazmıyorlar onu bilemezsiniz siz kimseye güvenmeyen, kulaklığı çıkarmayın, soyunma odasına gidene dek yukarı ile bağlantıyı kesmeyin. Şimdi gelelim sadede... Bir maç oynanıyor G.Saray- Başakşehir maçı... Hakem 29 yaşında taze, fırından yeni çıkmış, FIFA olmuş Zorbay Küçük. Bu genç hakem istikbal vadediyor. Pırıl pırıl bir çocuk ama G.Saray puan kaybedince bütün günahı onun sırtına yüklemeye kalkıyorlar. Koca 90 dakika Zorbay'ın yaptığı 2 hata var. Biri 3. dakikada Kerem'in ayağına basan Tolga'ya sarı kart göstermiyor bir de aynı şekilde rakibine basan Feghouli'ye. Koca maçta 2 hata bu.
Ama maçtan sonra ortalık yangın. Herhalde emir Terim'den geliyor ki antrenör Necati basın toplantısında hakem diyor bana yalancı dedi. Olayın aslı şu: Soyunma odasına giderken antrenör Necati, hakeme diyor ki "sen benim futbolcuma lan demişsin." Cevap: "go" dedim yani 'yürü git.' Bunun üzerine Necati diyor ki "Sen benim futbolcuma yalancı mı diyorsun?" Zorbay'dan cevap: Evet. Yürüyüşe devam ediyor. Bu sefer Arda devreye giriyor. Bak diyor göreceksin basın toplantısında seni ne hale getireceğiz. Zorbay'dan cevap: Ne o bana da mı krampon fırlatacaksınız? Sonra olayları herkes biliyor. Olaylara şahit olan temsilciler bunları yazdı mı bilmiyorum. Ama yukarda Allah varsa mutlak doğru çıkacaktır. Sonra Fatih hoca çıkıyor, anlatıyor da anlatıyor hakemleri. Ya hoca sen geçen seneki takımına takviyeler yaptırdın, Romanya'dan tonla parayla topçu aldırdın ama takımın futbol oynamıyor.