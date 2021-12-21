Erman Toroğlu'dan flaş Zorbay Küçük ve Galatasaray yorumu! "Peki siz neredesiniz?"

Diyebilirsin ki Türkiye'de hakemler kötü Avrupa'da iyi olduğu için yürüyorum. Peki o zaman sene Avrupa'daki maçlarda da sahaya girip topa vuruyor musun? Ve ya küfrediyor musun? Yani Türkiye'de bir orta oyunu oynanıyor. G.Saray ligde yok, Fener ligde yok, Beşiktaş ligde yok. Peki bunun sebebi ne? Çok net söylüyorum: VAR... VAR'ın biraz daha iyi olması lazım. Mesela Aydınus'u Fener- Beşiktaş maçına veriyorsan Hasan Ceylan'ın bin yıldır hakemlik yapan ama hiçbir halt olmayan oğlunu VAR'a verme. O zaman da öyle bir penaltı olmaz. Haaa şurda bir 5 dakika duralım çay molası. Aydınus kaliteli bir hakemdi. Türkiye'de en iyisiydi. Kalite olarak Cüneyt'ten de daha iyiydi. Ama Cüneyt'in babası onu yedi. Şimdi o koşacak hali olmadığı için dedikoducu kadınlar, kaynanalar gibi sahada futbolcuyla konuşuyor.





Siz zannetmeyin olayı izah ediyor. Çünkü koşacak hali yok, dinleniyor. 3 büyüklerin maçını idare ederken de son dakikaya berabere girilmiş ve o maçlar son 4 yıl berabere bitmiş neden? Çünkü Fırat hakemlikten sonra MHK'lerde görev alacak. 3 büyük istemezse zor görev alır. İşte Türkiye'de olay bu. Fatih hoca diyor ki Halil Umut Meler şöyle yaptı, böyle yaptı. Ya sevgili hoca, Meler şu anda Cüneyt'le beraber FIFA'da elit hakem oldu. Siz neredesiniz takımlar olarak?