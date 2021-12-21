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Adana Demirspor-Galatasaray maçı CANLI İZLE

Spor haberi... Süper Lig'in 18. haftasında Galatasaray, Adana Demirspor'a konuk oluyor. Son olarak Başakşehir ile berabere kalan Galatasaray, Adana Demirspor'u yenerek yükselişe geçmek istiyor. Ligde oynadığı son 2 mücadelede 3 puanı hanesine yazdırmayı başaran ev sahibi ekip Adana Demirspor ise seriyi sürdürmek istiyor. Karşılaşmanın canlı anlatımını haberimizden takip edebilirsiniz.

Galatasaray Haberleri Giriş Tarihi: 21 Aralık 2021 Salı 20:46
Adana Demirspor-Galatasaray maçı CANLI İZLE

Süper Lig'in 18. haftasında Galatasaray, Adana Demirspor'a konuk oluyor. Son olarak Başakşehir ile berabere kalan ve Gaziantep FK maçından bu yana galibiyet alamayan Galatasaray, mutlak 3 puan için sahada. Adana Demirspor ise evinde Galatasaray'ı yenmek ve 2 maçlık glaibiyet serisine bir yenisini daha eklemek istiyor. Mücadelenin canlı anlatımını haberimizden takip edebilirsiniz.

ADANA DEMİRSPOR - GALATASARAY MAÇI SAAT KAÇTA? HANGİ KANALDA?

Başlama düdüğü 20.00'de çalan Adana Demirspor - Galatasaray maçı beIN SPORTS 2'den naklen yayınlanıyor. Mücadelenin canlı anlatımını haberimizden de takip edebilirsiniz.

ADANA DEMİRSPOR - GALATASARAY MAÇI İLK 11'LERİ

Adana Demirspor: Muric, Kaan, Simon, Samet, Svensson, Stambouli, Gökhan, Vargas, Yunus, Bjarnason, Balotelli

Galatasaray: İsmail, Oğulcan, Nelsson, Marcao, Ömer, Taylan, Berkan, Cicaldau, Morutan, Kerem, Mohamed

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