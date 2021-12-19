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Leipzig'den flaş karar! Marcelo Sracchi'nin sözleşmesi feshedilecek

Almanya Bundesliga ekiplerinden Leipzig Marcelo Saracchi ile ilgili flaş bir açıklama yayınladı. Leipzig, Haziran 2023'te sözleşmesi sona erecek olan Uruguaylı futbolcunun 31 Aralık 2021'de sözleşmesini feshedeceğini duyurdu. Temmuz ayında sağ ön çapraz bağları kopan 23 yaşındaki Uruguaylı futbolcunun tedavi süreci devam ediyor.

Galatasaray Haberleri Giriş Tarihi: 19 Aralık 2021 Pazar 16:58
Leipzig'den flaş karar! Marcelo Sracchi'nin sözleşmesi feshedilecek

Almanya Bundesliga ekiplerinden RB Leipzig'de bir ayrılık yaşandı.

Bundesliga ekibinden yapılan açıklamada bir dönem Galatasaray'da da kiralık olarak forma giyen Marcelo Saracchi ile karşılıklı anlaşılarak yolların ayrıldığı belirtildi.

Uruguaylı futbolcunun 31 Aralık 2021'den itibaren serbest kalacağı ifade edildi.

23 yaşındaki futbolcu, Ocak 2020'den Haziran 2021'e kadar 1.5 yıl Galatasaray'da forma giydi.

Temmuz ayında sağ ön çapraz bağları kopan 23 yaşındaki Uruguaylı futbolcunun tedavi süreci devam ediyor.

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