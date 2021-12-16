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SON DAKİKA - Galatasaray'da başkan Burak Elmas PFDK'ya sevk edildi!

Son dakika spor haberi: Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Hukuk Müşavirliği, Galatasaray Kulübü ile Başkanı Burak Elmas'ı Profesyonel Futbol Disiplin Kurulu'na (PFDK) sevk etti. Sarı-kırmızılı kulüp ve Elmas'ın "sportmenliğe aykırı hareket" gerekçesiyle PFDK'ya sevk edildiği ifade edildi.

Galatasaray Haberleri Giriş Tarihi: 16 Aralık 2021 Perşembe 22:04 Güncelleme Tarihi: 16 Aralık 2021 Perşembe 22:14
SON DAKİKA - Galatasaray'da başkan Burak Elmas PFDK'ya sevk edildi!

Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Hukuk Müşavirliği, Galatasaray Kulübü ile Başkanı Burak Elmas'ı Profesyonel Futbol Disiplin Kuruluna (PFDK) sevk etti.

TFF'den yapılan açıklamaya göre, Galatasaray Kulübü, resmi internet sitesinden yayımlanan açıklamalar nedeniyle "sportmenliğe aykırı hareket" gerekçesiyle PFDK'ye verildi. Burak Elmas da aynı gerekçeyle Disiplin Kuruluna gönderildi.

Hukuk Müşavirliği ayrıca Spor Toto 1. Lig takımları Büyükşehir Belediye Erzurumspor, Yılport Samsunspor ve Royal Hastanesi Bandırmaspor'u farklı nedenlerden dolayı PFDK'ye sevk etti.

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