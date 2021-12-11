SON DAKİKA - Galatasaray'dan Marcao açıklaması! Son durumu...

Galatasaray Futbol Takımı, Spor Toto Süper Lig'in 16. haftasında Sivasspor ile oynayacağı maçın hazırlıklarına yaptığı antrenmanla başladı. Florya Metin Oktay Tesisleri'ndeki antrenmana kuvvet çalışması ve ısınma hareketleri ile başlandı. Daha sonra teknik pas çalışmaları üzerinde duruldu.

Antrenmanın bu bölümünden sonra son oynanan UEFA Avrupa Ligi maçında tam süre alan oyuncular yenilenme çalışması yaptı. Ana bölümde ise sınırlı alanda dayanıklılığa yönelik çift kale oyun oynandı.

MARCAO'NUN SON DURUMU...

Lazio maçı öncesindeki ısınma bölümünde sol kasık (adductor) adale grubunda ağrı hissederek ısınmayı yarıda bırakan Marcao Teixeira, soyunma odasında yapılan tedavi sonrası karşılaşmada 90 dakika görev almıştı.



Sarı-kırmızılılardan yapılan açıklamada; Müsabakanın ardından tedavisine başlanan Marcao'nun, Sivasspor maçında forma giyip giymeyeceğinin kararının risk/analiz karşılaştırılmasına göre verileceği ifade edildi.