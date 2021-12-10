Acerbi: Galatasaray hak etti

Lazio'nun deneyimli savunma oyuncularından Francesco Acerbi, Galatasaray'a karşı oynadıkları ve tur atladıkları maçın ardından açıklamalarda bulundu.

Francesco Acerbi Galatasaray'ın tur atlamayı hak ettiğini belirterek, "İyi bir maç çıkardık ama gol bulamadığımız için yüzde 1 hatamız vardı. Haklı olarak kalelerini savundular. 3 deplasman maçında birden gol yemedikleri için de birinciliği hak ettiler" diye konuştu.

Milliyet2te yer alan haberde son 16 turu öncesinde oynayacakları play-off eşleşmesiyle ilgili de konuşan Acerbi, "3-4 günde 1 maç oynamak kolay değil. Artık daha sakin şekilde kurada kim çıkarsa hazırlanacağız" değerlendirmesini yaptı.