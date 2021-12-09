Galatasaray gruptan nasıl lider çıkar? İşte tüm ihtimaller... (GS spor haberi)

UEFA Avrupa Ligi E Grubu son ve 6. maçında temsilcimiz Galatasaray, deplasmanda Lazio ile kozlarını paylaşacak. Avrupa Ligi'ndeki format gereği gruplarını lider tamamlayan takımlar direkt olarak son 16 turuna çıkacak. Cimbom, Lazio maçında alacağı beraberlik veya galibiyetle direkt lider olarak çıkmak istiyor.

GALATASARAY GRUPTAN NASIL LİDER ÇIKAR?

Galatasaray ve Lazio'nun şimdiye kadar attığı ve yediği goller eşit. İki takım da 4 averaja sahip. Dolayısıyla Lazio'nun 1-0 galip gelmesi dahi Galatasaray'ı grupta 2. konuma düşürüyor. Bu nedenle sarı kırmızılı ekibin grubu lider tamamlamak için Roma'dan en az bir beraberlik veya galibiyetle dönmesi gerekiyor.

GRUPTAN LİDER ÇIKMAK NEDEN AVANTAJLI?

Gruptan lider olarak çıkan takımlar UEFA Şampiyonlar Ligi üçüncüleriyle eşleşmiyor. Dolayısıyla fikstür şansı açısından Galatasaray'ın gruptan lider olarak çıkması temsilcimizin lehine olacak.

Avrupa Ligi E Grubu puan durumu :

1- Galatasaray / 11 puan

2- Lazio / 8 puan

3- Marsilya / 4 puan

4- Lokomotiv Moskova / 2 puan

3. SIRADA BİTİRENLER KONFERANS LİGİ'NE

Grubunu 3. sırada bitirecek takımlar UEFA Avrupa Konferans Ligi'nde son 24 takım arasına adını yazdıracak.

FİNAL 18 MAYIS 2022'DE

UEFA Avrupa Ligi'nin finali, 18 Mayıs 2022'de İspanya'nın Sevilla şehrindeki Ramon Sanchez-Pizjuan Stadı'nda oynanacak.