Galatasaray'a Popescu transferinde rakip çıktı!

Transfer çalışmalarına tam gaz devam eden Galatasaray'da gençleşme operasyonu sürüyor. Teknik direktör Fatih Terim'in raporuna göre hamlelerini yapacak olan Aslan, 18 yaşındaki genç yıldız adayını gündemine aldı.

Yeni Asır'ın haberine göre; Galatasaray FCSB'den Octavian Popescu'yu kadrosuna katmak istiyor. Fakat Morutan transferi öncesinde olduğu gibi FCSB'nin sahibi Gigi Becali, Popescu'yu da kolay kolay bırakmak istemiyor. Becali; daha önce yaptığı açıklamada, "Popescu'nun 30-40-50 milyon seviyelerine çıkması için 2-3 yıl daha kalması gerekiyor" ifadelerini kullanmıştı.