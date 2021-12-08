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Galatasaray'a Popescu transferinde rakip çıktı!

Son dakika spor haberi: Transferde genç ve potansiyeli yüksek isimlere ayrı bir önem veren Galatasaray, 18 yaşındaki Rumen yıldız adayı Octavian Popescu'nun peşine düştü. Teknik direktör Fatih Terim'in gözdesi konumunda bulunan Popescu için sarı-kırmızılılara rakip çıktı. İşte flaş transfer gelişmesinin detayları...

Galatasaray Haberleri Giriş Tarihi: 08 Aralık 2021 Çarşamba 14:50
Galatasaray'a Popescu transferinde rakip çıktı!

Transfer çalışmalarına tam gaz devam eden Galatasaray'da gençleşme operasyonu sürüyor. Teknik direktör Fatih Terim'in raporuna göre hamlelerini yapacak olan Aslan, 18 yaşındaki genç yıldız adayını gündemine aldı.

Galatasaray'a Popescu transferinde rakip çıktı!

Yeni Asır'ın haberine göre; Galatasaray FCSB'den Octavian Popescu'yu kadrosuna katmak istiyor. Fakat Morutan transferi öncesinde olduğu gibi FCSB'nin sahibi Gigi Becali, Popescu'yu da kolay kolay bırakmak istemiyor. Becali; daha önce yaptığı açıklamada, "Popescu'nun 30-40-50 milyon seviyelerine çıkması için 2-3 yıl daha kalması gerekiyor" ifadelerini kullanmıştı.

Galatasaray'a Popescu transferinde rakip çıktı!

AJAX'IN DA TAKİBİNDE!
Popescu ile Hollanda ekibi Ajax'ın da ilgilendiği belirtiliyor. Ülkemizde Beşiktaş ve Bursa formaları giyen Pancu teknik direktörlük kariyerinde 2019'da Popescu ile Rapid Bükreş'te çalışmıştı. Pancu, Popescu'yu 'fantastik yetenek' olarak tanımladı.

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