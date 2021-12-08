GALATASARAY HABERİ: Nihat Özdemir'den Burak Elmas'a yanıt! "Kabul edilemez" (GS spor haberi)

TFF Başkanı Nihat Özdemir, federasyonun resmi internet sitesi üzerinden yaptığı yazılı açıklama ile Galatasaray Başkanı Burak Elmas'ın eleştirilerine cevap verdi. Elmas’a yanıt veren TFF Başkanı Özdemir, “Federasyonumuz için yapılan yakışıksız iddiaları kabul etmemiz mümkün değil” ifadelerini kullandı. | Galatasaray haberleri (GS spor haberi)
TFF Başkanı Nihat Özdemir, federasyonun resmi internet sitesi üzerinden yaptığı yazılı açıklama ile Galatasaray Başkanı Burak Elmas'ın eleştirilerine cevap verdi. Elmas'ın yaptığı kabul edilemez iddialar üzerine bir açıklama yapma zorunluluğu doğduğunu belirten Özdemir, "Federasyonumuz için yapılan gruplaşma, birbirinin altını oyma gibi yakışıksız iddiaları kabul etmemiz mümkün değildir. Ben ve Yönetim Kurulu üyesi arkadaşlarım seçildiğimiz günden itibaren; beraberlik, uyum ve dayanışma içerisinde çalışmaktayız. Elmas iddialarını, dayanakları ile birlikte isim isim kamuoyuna açıklamalıdır" ifadelerine yer verdi.
POLEMİK ÜRETMESİNLER
Nihat Özdemir, Kulüpler Birliği Vakfı ile birlikte Hakemlik Sistemi, Yayın İhalesi, Yeni Spor Kulüpleri Yasası, Korsan Yayınların Engellenmesi gibi birçok ortak çalışmayı dayanışma içerisinde yürüttüklerini hatırlattı. TFF Başkanı, Türk futbolunun bu tür ivedilikle çözüm bekleyen konuları varken, hiç kimsenin polemik üretme, manipülasyon yapma hakkı yoktur" dedi.