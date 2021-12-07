GALATASARAY HABERİ: Sosyal medyada Igor Tudor patlaması! Fatih Terim... (GS spor haberi)

Sosyal medyada Igor Tudor patlaması yaşanıyor… Galatasaray taraftarları alınan kötü sonuçlar üzerine Tudor ve Fatih Terim'i karşılaştırdı. Hellas Verona ile İtalya'da başarılı sonuçlar alan Hırvat teknik adam, Lazio, Juventus ve Roma gibi devleri yendi. Son hafta ise Venezia'yı mağlup etti.

İtalya'da da adından söz ettirmeyi sürdüren Tudor'un Galatasaray'dan ayrılışı ise hep tartışıldı. Takvim'in haberine göre; Sarı-Kırmızılı taraftarlar, Fatih Terim'in Tudor'un mirasını yediğini ve 2 yıl onun kurduğu takımla şampiyon olduğunu iddia etti. Birçok Galatasaray taraftarı da bu sezonki futbol nedeniyle Terim'i eleştiriyor.



1.62 ORTALAMA TUTTURDU!



Galatasaray Teknik Direktörü Fatih Terim'in Süper Lig'deki performansı tartışılıyor. Tecrübeli teknik adam bu sezon 15 Süper Lig maçında sadece 6 kez 3 puan sevinci yaşayabildi... 4 kez de kaybetti... Sarı-Kırmızılılar'ın tecrübeli çalıştırıcısı Fatih Terim, ligde 1.62 puan ortalaması ile mücadele ediyor.