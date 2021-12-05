Haberler Galatasaray Mustafa Cengiz unutulmadı

Mustafa Cengiz unutulmadı

G.Saray taraftarları Altay maçına fazla ilgi göstermedi. F.Bahçe maçında ceza da alan tribünlerin boş kaldığı gözlenirken; yaklaşık 20 bin seyirci sarı-kırmızılı takıma destek verdi. Galatasaraylı taraftarlar vefat eden eski başkan Mustafa Cengiz için de pankart açtı.

Galatasaray Haberleri Giriş Tarihi: 05 Aralık 2021 Pazar 06:50
Mustafa Cengiz unutulmadı
G.Saray taraftarları Altay maçına fazla ilgi göstermedi. F.Bahçe maçında ceza da alan tribünlerin boş kaldığı gözlenirken; yaklaşık 20 bin seyirci sarı-kırmızılı takıma destek verdi. Galatasaraylı taraftarlar vefat eden eski başkan Mustafa Cengiz için de pankart açtı.
DİĞER
Son dakika: Galatasaray - Altay maçından sonra Erman Toroğlu’ndan flaş Cüneyt Çakır yorumu! “Bu ayıptır, terbiyesizliktir”
Asgari ücrette ortak görüş 4 bin TL! Başkan Erdoğan sordu AK Partili kurmayları yanıtladı
SON DAKİKA
Anasayfa Beşiktaş Fenerbahçe Galatasaray Trabzonspor