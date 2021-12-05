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Aytaç 8 maç sonra

Sezon başında transfer edilen Aytaç Kara, 8 maç sonra kadroda kendine yer buldu. Son olarak 6'ncı haftadaki Kayseri maçında 21 kişilik kadroya giren tecrübeli oyuncu, 90. dakikada Berkan'ın yerine oyuna dahil oldu. Kornerleri etkili kullansa da sonucu değiştiremedi.

Galatasaray Haberleri Giriş Tarihi: 05 Aralık 2021 Pazar 06:50
Aytaç 8 maç sonra
Sezon başında transfer edilen Aytaç Kara, 8 maç sonra kadroda kendine yer buldu. Son olarak 6'ncı haftadaki Kayseri maçında 21 kişilik kadroya giren tecrübeli oyuncu, 90. dakikada Berkan'ın yerine oyuna dahil oldu. Kornerleri etkili kullansa da sonucu değiştiremedi.
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