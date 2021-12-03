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Real Madrid'li Luka Jovic'ten heyecanlandıran hamle! Galatasaray...

Son dakika spor haberi: İspanyol devi Real Madrid'den ayrılacağı konuşulan 23 yaşındaki santrfor Luka Jovic'ten flaş bir hamle geldi. Sırp hücum oyuncusu sosyal medya hesabından Galatasaray'ı takibe aldı. Jovic'in bu hareketi sarı-kırmızılı taraftarları heyecanlandırdı. Galatasaray taraftarı, Jovic'in paylaşımlarının altını yorum yağmuruna tuttu.

Galatasaray Haberleri Giriş Tarihi: 03 Aralık 2021 Cuma 15:53
Real Madrid'li Luka Jovic'ten heyecanlandıran hamle! Galatasaray...

Real Madrid'in 23 yaşındaki santrforu Luka Jovic'ten Galatasaray taraftarını heyecanlandıran bir hamle geldi. Sırp golcü sosyal medya hesabından Galatasaray'ın resmi hesabını takibe aldı.

Real Madrid'li Luka Jovic'ten heyecanlandıran hamle! Galatasaray...

Sarı-kırmızılı taraftarlar Luka Jovic'in sosyal medya paylaşımlarının altına 'Come to Galatasaray' yazmaya başladı.

Real Madrid'li Luka Jovic'ten heyecanlandıran hamle! Galatasaray...

İspanyol basını, Real Madrid'in Luka Jovic'i devre arasında takımdan göndermeyi planladığını iddia etmişti. İspanyol devi, maaş yükünü düşürmek için Luka Jovic ile yollarını ayırmayı planlıyor.

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