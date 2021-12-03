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GALATASARAY HABERLERİ - Niğde Anadolu FK'nın yeni logosu tanıtıldı

Son dakika Galatasaray haberleri... Galatasaray'ın altyapı hamlesi sonrası anlaşmaya vardığı 2. Lig ekibi Niğde Anadolu FK, yeni logosunu tanıttı. (GS spor haberi)

Galatasaray Haberleri Giriş Tarihi: 03 Aralık 2021 Cuma 14:38
GALATASARAY HABERLERİ - Niğde Anadolu FK'nın yeni logosu tanıtıldı

TFF 2. Lig Kırmızı Grup'ta yer alan Galatasaray'ın pilot takımı Niğde Anadolu FK logosunu resmen değiştirdi.

Sarı-kırmızılı takımın altyapı çalışmaları kapsamında anlaşmaya vardığı Niğde Anadolu FK, Türkiye Futbol Federasyonu'na yaptığı başvuru onaylnanınca yeni logosunun tanıtımını yaptı.

Müsabakalarını Ömer Halisdemir Üniversitesi kampüsündeki stadyumda yapan Niğdespor, teknik direktör Erman Güraçar ile yollarını ayırdıktan sonra Fatih Terim'in onayıyla Galatasaray altyapısında teknik direktörlük yapan Ceyhun Müderrisoğlu ile anlaşmıştı.

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