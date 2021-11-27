Galatasaray'ın Fenerbahçe kabusu! İşte Fatih Terim'i düşündüren istatistik

UEFA Avrupa Ligi'nde oldukça iyi bir performans sergileyen Galatasaray, Marsilya galibiyetinin ardından lige döndü. Sarı kırmızılıar 14. hafta maçında Yeni Malatyaspor ile karşılaşacak.

FENERBAHÇE'DEN SONRA KAZANAMIYOR!

13. haftada derbi maçında Fenerbahçe'yi konuk eden Galatasaray, 1-0 öne geçmesine karşın son dakikada Miguel Crespo'nun golüne engel olamamış ve sahadan 2-1 mağlup ayrılmıştı. Ezeli rakibine karşı sahasında 7 yıldır galip gelemeyen Aslan, bu derbilerden sonra çıktığı maçlarda da kazanamıyor.

İşte son 9 yılda Galatasaray'ın iç sahada oynadığı Fenerbahçe derbilerinden sonra aldığı sonuçlar;

2020-2021 (TEKNİK DİREKTÖR: FATİH TERİM)

Galatasaray 0-0 Fenerbahçe

Kasımpaşa 1-0 Galatasaray❌

2019-2020 (TEKNİK DİREKTÖR: FATİH TERİM)

Galatasaray 0-0 Fenerbahçe

Gençlerbirliği 0-0 Galatasaray🤝

2018-2019 (TEKNİK DİREKTÖR: FATİH TERİM)

Galatasaray 2-2 Fenerbahçe

Kayserispor 0-3 Galatasaray✅

2017-2018 (TEKNİK DİREKTÖR: IGOR TUDOR)

Galatasaray 0-0 Fenerbahçe

Trabzonspor 2-1 Galatasaray❌

2016-2017 (TEKNİK DİREKTÖR: IGOR TUDOR)

Galatasaray 0-1 Fenerbahçe

Bursaspor 0-5 Galatasaray✅

2015-2016 (TEKNİK DİREKTÖR: JAN OLDE RIEKERINK)

Galatasaray 0-0 Fenerbahçe

Antalyaspor 4-2 Galatasaray❌

2014-2015 (TEKNİK DİREKTÖR: CESARE PRANDELLI)

Galatasaray 2-1 Fenerbahçe

Başakşehir 4-0 Galatasaray❌

2013-2014 (TEKNİK DİREKTÖR: ROBERTO MANCINI)

Galatasaray 1-0 Fenerbahçe

Sivasspor 2-1 Galatasaray❌

2012-2013 (TEKNİK DİREKTÖR: FATİH TERİM)

Galatasaray 2-1 Fenerbahçe

Trabzonspor 0-0 Galatasaray🤝